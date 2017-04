En Marea escoge ejecutiva encabezada por Villares sin solventar diferencias

Parte de los miembros de su directiva han anunciado que recurrirán las decisiones hoy tomadas por no cumplir con los postulados estatutarios.

Así, pocos minutos después de que Villares celebrase ante los medios la articulación de una ejecutiva "proporcional" que representaba a las tres candidaturas que participaron en el pasado proceso de primarias y sostuviese que la organización dejaba atrás "cualquier tipo de división"; Rafael Dopico, erigido portavoz de los críticos, manifestaba su intención de impugnar unos acuerdos que van en contra de "la unidad popular".

Con la elección de su coordinadora en la reunión de esta tarde, En Marea dejaba atrás el momento de parálisis vivido en los últimos dos meses, dada la falta de acuerdo entre los actores participantes en las primarias y sus documentos políticos para repartir los puestos de la dirección y escoger los portavoces orgánicos de la segunda formación del Parlamento gallego.

El principal cambio del documento hoy aprobado es justamente el que se refiere a las portavocías, puesto que el acuerdo finalmente adoptado no cumple ninguno de los puntos que recogía dicho texto en el que exigían que los portavoces institucionales, bien en el Parlamento o bien en el Congreso, no ocupasen ninguna de las tres portavocías que plantean, que deberían ser ocupadas por dos mujeres y un hombre.

Ello afectaba directamente a Luís Villares, nombrado portavoz orgánico esta tarde, que hoy ha sido respaldado para compaginar esta labor con ser el portavoz parlamentario del grupo en el Legislativo gallego.

Asimismo, no existirá una portavocía coral de En Marea -algo recogido expresamente en el documento político de "Máis alá", la candidatura más votada-, sino que todo el peso de representación del partido en este ámbito caerá sobre la figura del magistrado en excedencia.

Este tipo de modificaciones han suscitado las críticas de doce de los treinta y cinco miembros del Consello das Mareas que, liderados por Dopico, no han participado en las votaciones de la sesión de hoy y luego han intervenido ante los medios para denunciar que "hoy se emprendió un camino para la construcción de una organización diferente a la diseñada en los acuerdos de Vigo".

Según esta facción, las modificaciones ad hoc hechas por el Consello das Mareas contradicen la voluntad del plenario de la formación y, por ello, los acuerdos que de ellas se derivan son ilegítimos desde un punto de vista estatutario.

Así pues, Dopico ha adelantado que la intención de los críticos es que sean ratificados o revocados en el próximo plenario de la organización, previsto para los meses de verano, donde la militancia deberá escoger entre "la apuesta por construir una organización con los elementos clave" consensuados el pasado verano en Vigo de acuerdo "con la voluntad mayoritaria de los inscritos" o la propuesta de los que "quieren apostar por la revocación de esos acuerdos constituyentes".

Dopico ha insistido en que la voluntad de los inscritos en los procesos de democracia interna es "algo que hay que respetar sobremanera", lo que no se hace con medidas como la adoptada hoy: la modificación de los documentos políticos votados en las primarias de forma arbitraria.

Entre las modificaciones que más ha criticado están "que la composición de la coordinadora no se corresponde con el resultado de las elecciones" primarias celebradas hace unos meses o que En Marea no cuente finalmente con una portavocía coral, como se proponía.

No obstante, ha justificado su postura de no votar en vez de votar en contra de los acuerdos aprobados hoy para no entorpecer más el proceso de puesta en marcha de una coordinadora ejecutiva que saque al partido de la parálisis en la que está instalado.

Por su parte, Luis Villares, recién electo portavoz orgánico, ha apuntado que "espera estar a la altura" del cargo que ostenta desde hoy, con el que forma parte de una dirección que "consolida a En Marea como un espacio político de ruptura y no como un partido al uso".

Con todo, ha sostenido que, en sus dos labores, buscará "hacer de las instituciones la sede de la soberanía popular".

Desde hoy, la coordinadora del partido trabajará -ha expresado- para poner fin a la "inacción de los últimos meses" y para comenzar a cumplir la "voluntad" de las personas inscritas.

El reto de este nuevo órgano directivo será dotar al partido de una estabilidad en la formación que llevará a una organización unida y solvente a la asamblea que afrontarán en verano para afianzar el proyecto, tal y como se acordó en el plenario de diciembre.

De este modo, Villares ha afirmado que se "avanza en la construcción plena de una alternativa política para cambiar todo lo que hay que cambiar", dando continuidad y consistencia a este proyecto de unidad popular que impulsaron los tres alcaldes del cambio de las urbes de la provincia de A Coruña el pasado verano.

La coordinadora de En Marea estará formada por las siguientes personas: de la lista Máis Alá, que encabezó el ya líder de la formación, estarán el propio Luís Villares, Victoria Esteban, Sara Torreiro, Ana María Seijas, Elena Cores y Gonzalo Rodríguez; por Somos Quen, lista que apadrinó el diputado de En Marea, Davide Rodríguez, estarán en la coordinadora Iria Morgade, María Esther Duro y Alfonso Diz; ,mientras que por parte de Queremos Participar tendrán voz y voto en la coordinadora la exdiputada de AGE y del Grupo Mixto, Consuelo Martínez y Mario López Rico.

Los acuerdos del Consello de las Mareas celebrado hoy han salido adelante con 18 votos a favor y 2 abstenciones -las del propio Villares y del histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras-, mientras que ha habido 15 votos ausentes: la docena del sector del partido disconforme con los postulados hoy adoptados y la de tres personas que no han acudido a esta junta directiva.