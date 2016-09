La madre de Diana la siente 'muy viva' y dice que aparecerá

La madre de la joven madrileña desaparecida el 22 de agosto en la localidad de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), Diana López-Pinel, afirmó en la mañana de ayer que se encuentra "muy esperanzada de que va a aparecer" su hija Diana, de 18 años y recalcó que la siente "viva". "Estoy muy esperanzada de que va a aparecer, con mucha confianza en Dios, muy apoyada en él", manifestó a la salida de su casa en Madrid antes de partir hacia Galicia, donde hoy está citada en los juzgados de Ribeira (A Coruña) para comparecer por la causa relativa a la custodia de su hija menor de 16 años, que le ha sido retirada tras la desaparición de Diana.

"Realmente, yo la siento viva, que para mí es lo más importante", recalcó la madre de Diana un día después de que el padre de la chica, Juan Carlos Quer, apuntase que se reducen las posibilidades de encontrarla viva tras el tiempo transcurrido desde su desaparición.

"Os pido por favor que no más guerra con nadie, que no más filtraciones de nada, por favor. Mi hija es lo importante", pidió la madre de Diana Quer después de trascender que supuestamente la joven desaparecida había denunciando unos meses antes a su padre.

Preguntada si acude a Galicia con fuerzas para su declaración hoy ante los juzgados de instrucción números 1 y 2 de Ribeira, López-Pinel concluyó: "Sí, muchas fuerzas".

declaraciones judiciales

Su abogado explicó el pasado martes que la madre prestará declaración judicial a partir de las 10,00 de la mañana. horas. Lo hará primero en el Juzgado de Instrucción número 1, dentro del procedimiento que investiga la desaparición de su hija a instancias de una denuncia de la propia madre. Su comparecencia forma parte de la dinámica normal en un proceso penal, dijo el letrado.

Tras ello, declarará el mismo día en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira, que retiró la custodia de la hija pequeña -Valeria, de 16 años- a Diana y se la dio al padre. Diana López-Pinel solicitó la pasada semana declarar voluntariamente ante este juzgado, donde ya lo hizo el padre de la joven, con la intención de que se revoque la orden judicial por la que se le retiró la tutela de su hija menor, Valeria.

Precisamente, el lunes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la desaparición de la joven interrogaron a su madre durante varias horas en su domicilio, con el objetivo de repasar detalles que puedan arrojar pistas para esclarecer el caso. n