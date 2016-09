La madre de la joven desaparecida el 22 de agosto en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal Diana Quer, Diana López-Pinel, ha salido satisfecha tras unas dos horas de comparecencia en los juzgados de Ribeira (A Coruña) y ha afirmado que confía "en abrazar a Valeria y a Diana", sus dos hijas.

En declaraciones a los medios de comunicación tras su salida de los juzgados, López-Pinel, acompañada de su abogado Pedro Víctor de Bernardo, ha destacado que la declaración ha ido "muy bien", "mejor" de lo que se esperaba su letrado, que ha añadido que "en breve" habrá "resultados", cuando la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira "se pronuncie", en relación a la retirada de la custodia de su hija menor.

Sobre la desaparición de su hija mayor, que instruye otra jueza, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira, la madre ha asegurado que "la investigación avanza, pero va lenta" y ha declinado pronunciarse acerca de cuestiones concretas como las hipótesis que se barajan o las recientes palabras de su exmarido, tras conocerse denuncias presentadas hace meses por ella y la joven de 18 de años contra él.

López-Pinel, que llegó puntual a la sede judicial en un Porsche Cayenne junto a su representante legal y una amiga --había sido citada a las 10,00 horas--, abandonó el edificio pasado el mediodía entre la expectación de los periodistas, ante los que, a diferencia de la entrada, se paró para responder brevemente a sus preguntas.

"ESPERANZA DE ENCONTRARLA VIVA"

Al respecto, se ha confesado "preocupadísima", casi un mes después de la desaparición, pero, como viene haciendo desde que denunció la falta de su hija tras una noche en la que esta había salido de fiesta, ha destacado que también tiene "mucha esperanza de encontrarla viva".

Sobre la investigación está decretado el secreto de sumario, que concluirá en pocos días, al cumplirse un mes, aunque la previsión es que este sea prorrogado para no interferir en las pesquisas.

Así, todas las hipótesis siguen abiertas, aunque los investigadores se centran en la posibilidad de que la joven se montase con alguien en un coche, por el rastro de su móvil, que la sitúa antes de perder la conexión en una zona de la localidad vecina de Rianxo, en concreto en Taragoña.

Cuestionada sobre estos pormenores, su madre ha evitado aportar información. "No puedo decir nada porque no lo sé", ha apuntado, sobre si la investigación ha concluido que Diana Quer, cuando desapareció, iba acompañada.

Con todo, sí ha admitido que los investigadores, que recientemente la sometieron a un interrogatorio en su casa en Madrid, le preguntaron por personas a las que su hija conocía en A Pobra, donde la familia veraneaba desde hace años.

Además, ha subrayado que ella, por su parte, está "colaborando directamente con la Policía Judicial desde el primer momento". Aunque en un primer momento defendió que su hija no había podido volver a casa aquella noche, luego sí reconoció que, como se había cambiado de pantalón, lo normal es que hubiera regresado.

Por otra parte, interrogada por los periodistas por si personalmente sospecha acerca de alguien, ha aseverado que, de tener esas sospechas, no las manifestaría públicamente.

LA CUSTODIA DE LA MENOREn cuanto a la custodia de su hija menor, pese a que ha rechazado dar detalles sobre la declaración, a petición propia, ante la jueza, Diana López-Pinel ha expuesto que le ha preguntado sobre la relación con su hija y "cómo era" y "cómo es" su convivencia. "Bueno, pues yo he explicado con toda normalidad

A continuación, la madre de Diana Quer se ha montado de nuevo en el vehículo, en el que le esperaba una amiga, con la que se ha fundido en un largo abrazo antes de arrancar.

TODAS LAS HIPÓTESIS ABIERTAS

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha reiterado que "todas las hipótesis" siguen "abiertas" en la búsqueda de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida el 22 de agosto en la localidad de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Mientras, ha afirmado que no hay "ningún dato" sobre el perfil de la persona a cuyo coche, supuestamente, se habría subido la joven ese día.

A preguntas de los periodistas, y después de que algunas informaciones apuntasen a este dato en relación al conductor del supuesto coche, Villanueva ha dicho que no está "jugando con ningún tipo de perfil".

Por otra parte, sobre las actuaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil, ha precisado que se está trabajando en todo aquello "que pueda aportar algún dato". "Todas las hipótesis están abiertas y no se ha descartado ninguna", ha dicho después de que el padre de la joven se mostrase más pesimista sobre la posibilidad de encontrarla con vida.

A este respecto, el delegado del Gobierno, ha admitido que "cuantos más días se tarda, hace no tener la misma ilusión que el primer día". Con todo, ha insistido en que no está descartado "nada". Además, ha reiterado que se están haciendo "entrevistas a mucha gente del entorno" de la joven para "ratificar actuaciones anteriores".

Preguntado si se ampliará la búsqueda o se realizarán nuevas batidas, ha precisado que, de momento, ambas cuestiones no están planteadas, aunque tampoco lo ha descartado en caso de que se estimase necesario.

INTERIOR EVITA INFORMAR

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha indicado este viernes 16 de septiembre que no puede adelantar ninguna información sobre la desaparición de la joven madrileña Diana Quer, aunque ha asegurado que para la Guardia Civil es un caso "prioritario" sobre el que trabaja "intensamente, con todos los medios y todos los recursos".

"No puedo adelantar nada evidentemente porque es una investigación que exige cierta discreción y sigilo para que pueda ser eficaz", ha aseverado el `número dos` del Ministerio del Interior, en declaraciones a los medios, tras visitar la sede del sistema de seguimiento de los casos de violencia de género `VioGén`.

Preguntado por la supuesta denuncia de la joven y su madre contra el padre interpuesta la pasada primavera, Martínez ha insistido en que no quiere valorar ninguna de las informaciones publicadas en torno a la Diana Quer y su familia. "Voy a ser absolutamente discreto y no voy a comentar lo que se publica porque no sería bueno para el desarrollo de la investigación", ha aseverado.

En cuanto a la posibilidad de que el Ministerio del Interior estuviera trabajando con cuerpos policiales de otros países para esclarecer la desaparición la chica, el secretario de Estado se ha limitado a afirmar que "se están poniendo todos los recursos necesarios para que el caso avance", pero sin dar más detalles porque, según ha advertido, "sería irresponsable" por su parte.

"Yo lo que tengo que reiterar es que es una prioridad que los efectivos de la Guardia Civil esta trabajando con los mejores recursos, que han que confiar en ellos, porque lo han demostrado sobradamente que son muy eficaces y voy a ser absolutamente discreto", ha subrayado.