Luz verde a los Presupuestos del 2017, con 9.063 millones

n n n El Parlamento gallego aprobó ayer los presupuestos para este año por 9.063 millones de euros con los votos a favor del PP, grupo mayoritario, que rechazó todas las enmiendas (1.113) de la oposición, cuyos grupos votaron en contra. Las cuentas crecen un 2,9 por ciento respecto al año anterior y prevén un crecimiento del PIB del 2,4 por ciento y una tasa de paro del 15,6 por ciento.

Los presupuestos están calculados con un objetivo de déficit del 0,5 por ciento, que la Xunta confía en cumplir, a pesar del 0,6% aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Durante la tramitación en comisión se aprobaron siete enmiendas del propio PP y una del BNG, para enviar los modificados de gasto de la Xunta al Parlamento en formato electrónico en diez días, en lugar de en tres meses y en papel como hasta ahora.

Los portavoces de los grupos de la oposición -En Marea, PSdeG y BNG- coincidieron en criticar el rodillo del PP por rechazar las más de mil enmiendas presentadas entre las que, incidieron, alguna idea habría aprovechable para mejorar la vida de los gallegos.

En cambio, el portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, justificó el rechazo de las enmiendas porque pretendían aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos con ingresos que no se van a producir, tras lo que ha concluido: "Me gustaría haber aprobado alguna enmienda, pero es difícil cuando se hacen para que no se aprueben, para que no puedan ser aceptadas", señaló.

optimismo popular

Puy destacó el buen comportamiento de la economía y el empleo en Galicia durante 2016, lo que en su opinión desmonta los argumentos de los grupos de la oposición y afirmó que las cuentas de este año constatan que se ha llegado al "fin de la recesión" y que Galicia tiene un "crecimiento razonablemente sano". "Dicen que al rechazar las enmiendas nos oponemos a cuestiones buenas, pero yo podría invertir el argumento; y es que ustedes al apoyar estas cuentas rechazan un modelo que está dando buenos resultados", aseguró.

El viceportavoz de En Marea en el Parlamento, Antón Sánchez, aseguró que los presupuestos sirven para "consolidar la pérdida de derechos de la mayoría y la corrupción sistémica". Abundó en que la situación actual de desigualdad y precariedad laboral no son errores puntuales de las políticas que aplica el PP, sino que son directamente sus políticas.

Reprochó a la Xunta la pérdida de empleos industriales y en el rural, especialmente en el lácteo, y recriminó la "traición" al país que, en su opinión, cometió el Gobierno gallego en el sector energético, con una gestión "nefasta" y "del lado de las eléctricas".

El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, señaló que los presupuestos son una "oportunidad perdida" tanto para la rectificación de "políticas que no funcionan" como de la puesta en marcha de iniciativas que la recuperación hace posibles y que lleguen a la gente. Censuró que el presupuesto elaborado por la Xunta, "el perfecto", ironizó sobre el rechazo de todas las enmiendas de la oposición, persevera "en los errores" cometido en años anteriores y desprecia las soluciones de la oposición.

trabajo devaluado

En su intervención se preguntó para qué sirve el Parlamento, cuyo trabajo queda "devaluado", si tras dos meses de debate no se modifica ni una coma del estado de gasto. "Su comportamiento linda con la arrogancia", afirmó Fernández Leiceaga, que observó un presupuesto "trufado de imperfecciones y hecho para incumplirse". "Su actitud es política y el mensaje es claro: Aquí manda el PP y no hay nada que hacer", concluyó.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, arremetió en su intervención contra la "soberbia" de la Xunta por rechazar todas las enmiendas, una actitud que provoca, en su opinión, que la jornada de ayer fuese "un no debate". "El PP quiere convertir la democracia en un trámite", se lamentó Pontón, que aseguró que los presupuestos presentados por la Xunta y aprobados por el PP carecen de "alma y de corazón". Sus políticas, afirmó la dirigente nacionalista, provocaron que "la crisis en Galicia fuera más profunda". n