Lores reta a la oposición con una cuestión de confianza

nnn El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG, avanzó que vinculará el presupuesto municipal a una moción de confianza si las cuentas de 2017 no son aprobadas en el pleno que se celebrará el próximo viernes 23 de diciembre. Fernández Lores realizó este anuncio tras retirar el debate de los presupuestos del pleno de la corporación municipal de Pontevedra que celebrado ayer, ante la falta de apoyos para aprobarlos tras haber consensuado la oposición una veintena de enmiendas que no han sido aceptadas por los nacionalistas.

"Lo que no va a hacer este alcalde es gobernar con un presupuesto perpetrado y destrozado por la oposición", señaló el alcalde pontevedrés durante la intervención con la que ha justificado esta decisión.

El alcalde reiteró que el BNG "lleva meses" intentando llegar a un acuerdo con la oposición "y no ha sido posible".

El presupuesto "alternativo" de Partido Popular, PSdeG-PSOE, Marea y Ciudadanos fue "pactado" a través de enmiendas "manifiestamente ilegales", ha asegurado Lores, que citó informes técnicos, lo que demuestra, en su opinión, que se trata de una "evidente chapuza".

"El fondo de la cuestión es que no quieren que se haga una moción de confianza", explicó el alcalde de Pontevedra, porque eso supondría "visualizar que hay un pacto entre este batiburrillo de partidos".

La oposición tendría, a partir de la presentación de esta cuestión de confianza, un mes para presentar un candidato alternativo para ser el nuevo alcalde, pero si no logran consensuarlo Miguel Anxo Fernández Lores mantendría la Alcaldía y se aprobaría automáticamente el presupuesto presentado por el gobierno municipal. A día de hoy, parece que será lo más probable, ante la falta de acuerdo entre Marea, PSOE, Ciudadanos y Partido Popular para consensuar un alcalde y un gobierno alternativo al que mantiene Lores desde hace 17 años. n