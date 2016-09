López-Pinel: "Confío en abrazar a Valeria y a Diana, a las dos"

n n n La madre de la joven desaparecida el 22 de agosto en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal Diana Quer, Diana López-Pinel, salió satisfecha tras unas dos horas de comparecencia en los juzgados de Ribeira (A Coruña) y afirmó que confía "en abrazar a Valeria y a Diana", sus dos hijas. En declaraciones a los medios de comunicación tras su salida de los juzgados, López-Pinel, acompañada de su abogado Pedro Víctor de Bernardo, destacó que la declaración fue "muy bien", "mejor" de lo que se esperaba su letrado, que añadió que "en breve" habrá "resultados", cuando la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ribeira "se pronuncie", en relación a la retirada de la custodia de su hija menor.

Sobre la desaparición de su hija mayor, que instruye otra juez, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira, la madre aseguró que "la investigación avanza, pero va lenta" y declinó pronunciarse acerca de cuestiones concretas como las hipótesis que se barajan o las recientes palabras de su exmarido, tras conocerse denuncias presentadas hace meses por ella y la joven de 18 de años contra él.

López-Pinel, que llegó puntual a la sede judicial en un Porsche Cayenne junto a su representante legal y una amiga -había sido citada a las 10,00 horas-, abandonó el edificio pasado el mediodía entre la expectación de los periodistas, ante los que, a diferencia de la entrada, se paró para responder brevemente a sus preguntas.

Al respecto, se confesó "preocupadísima", casi un mes después de la desaparición, pero, como viene haciendo desde que denunció la falta de su hija tras una noche en la que esta había salido de fiesta, ha destacado que también tiene "mucha esperanza de encontrarla viva". Sobre la investigación está decretado el secreto de sumario, que concluirá en pocos días, al cumplirse un mes, aunque la previsión es que este sea prorrogado para no interferir en las pesquisas.

Así, todas las hipótesis siguen abiertas, aunque los investigadores se centran en la posibilidad de que la joven se montase con alguien en un coche, por el rastro de su móvil, que la sitúa antes de perder la conexión en una zona de la localidad vecina de Rianxo, en concreto en Taragoña. Cuestionada sobre estos pormenores, su madre ha evitado aportar información. "No puedo decir nada porque no lo sé", apuntó, sobre si la investigación ha concluido que Diana Quer, cuando desapareció, iba acompañada.

Con todo, sí admitió que los investigadores, que recientemente la sometieron a un interrogatorio en su casa en Madrid, le preguntaron por personas a las que su hija conocía en A Pobra, donde la familia veraneaba desde hace años. Además, subrayó que ella, por su parte, está "colaborando directamente con la Policía Judicial desde el primer momento". Aunque en un primer momento defendió que su hija no había podido volver a casa aquella noche, luego sí reconoció que, como se había cambiado de pantalón, lo normal es que hubiera regresado.

Por otra parte, interrogada por los periodistas presentes por si personalmente sospecha acerca de alguien, aseveró que, de tener esas sospechas, no las manifestaría públicamente.

LA CUSTODIA DE LA MENOR

En cuanto a la custodia de su hija menor, pese a que rechazó dar detalles sobre la declaración, a petición propia, ante la juez, Diana López-Pinel expuso que le preguntó sobre la relación con su hija y "cómo era" y "cómo es" su convivencia. "Bueno, pues yo he explicado con toda normalidad cómo son las cosas", resaltó.

En este sentido, explicó que ni ella ni su abogado cuentan con un plazo en el que la juez responderá a su petición de que le devuelva la custodia, pero se ha mostrado satisfecha con el resultado de su comparecencia. "No creo que tarde mucho", sentenció. A continuación, la madre de Diana Quer se montó de nuevo en el vehículo, en el que le esperaba una amiga, con la que se fundió en un largo abrazo antes de arrancar. n