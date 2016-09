Leiceaga desgrana en O Barco sus propuestas para el cambio

La orilla derecha del río Sil, en el barquense Paseo do Malecón, fue el escenario elegido ayer por Xoaquín Fernández Leiceaga, candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta, para pedir el voto del descontento con Alberto Núñez Feijóo. En su intervención, criticó las declaraciones del popular solicitando "aos cidadáns que voten sen mirar as siglas. Se trata de ocultar que detrás de Feijóo está o Partido Popular".

Sobre el césped del Malecón, Leiceaga criticó la política desarrollada por el Ejecutivo gallego de Feijóo durante ocho años. Habló de recortes de servicios y aludió a la pérdida de autonomía del Hospital Comarcal Valdeorras, a la falta de libros de texto gratuitos, de profesores de apoyo o de demasiados parados, que obliga a muchos valdeorreses a buscar empleo lejos de la comarca. "É a herencia do Partido Popular".

El candidato socialista adelantó parte de la receta socialista, que centró en dos pilares: un empleo de más calidad y el refuerzo de los servicios públicos. En O Barco, Leiceaga acompañó con cifras sus propuestas: la contratación de 1.500 profesionales sanitarios y la creación de 10.000 puestos de trabajo al año. Insistió en la necesidad de reducir el desempleo. Para lograrlo, propone reducir el coste de los trabajadores nuevos para las empresas, durante un periodo, o la prolongación de la tarifa plana de los autónomos por seis meses más.

Xoaquín Fernández Leiceaga consideró más que posible un relevo en la presidencia de la Xunta y manifestó que "a maioría dos galegos di que non prefire que siga gobernando o Partido Popular". En el acto también intervino la cabeza de lista socialista por Ourense, Noela Blanco Rodríguez. Ante el público congregado en el área recreativa barquense, expuso su malestar ante diferentes índices de la provincia. Afirmó que sus pensiones y salarios son los más bajos de Galicia y también que 8.900 familias tienen a todos sus miembros en situación de desempleo. Destacó que con Emilio Pérez Touriño "a xente non pagaba os libros de texto" calificó a Feijoo de "reprobable e indigno", pues "pechou moitísimos comedores escolares".

Al igual que Leiceaga, también criticó el funcionamiento del Hospital Comarcal Valdeorras y recordó la última protesta sanitaria que recorrió las calles de la villa: "1.600 persoas reclamando un Hospital Comarcal digno para Valdeorras".

El alcalde de O Barco, Alfredo García Rodríguez, fue el encargado de abrir el mitin. Pidió "reflexionar sobre lo que ha hecho Feijóo en ocho años" y criticó al líder popular por usar "invariablemente la mentira", recordando la reclamación de un pabellón deportivo para el colegio Julio Gurriarán.n