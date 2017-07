Leiceaga, abierto al debate con sus oponentes en las primarias

El portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Galicia y precandidato a secretario general del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, dijo ayer que no tendría inconveniente para celebrar algún tipo de debate con sus rivales al proceso de primarias para liderar el PSOE gallego. "Por mi parte no hay ninguna dificultad para que eso se produzca e iremos viéndolo", dijo hoy en rueda de prensa. "Creo que no debemos descartar nada en estos momentos; el proceso formalmente se abrirá en septiembre", señaló.

Sobre un hipotético acuerdo para consensuar una candidatura con el diputado autonómico Juan Villoslada y el militante vigués Gonzalo Caballero, que también se han postulado como precandidatos, Leiceaga indicó que "no tiene demasiado sentido que en estos días en que decidimos presentar una candidatura estemos en ese escenario".

"Creo que hasta el momento de la votación siempre hay posibilidades de acuerdo. Somos compañeros de partido que hablamos entre nosotros, que dialogamos y que tenemos una relación personal cordial, y eso facilita las cosas. Además, todos tenemos un mismo tronco común de principios políticos, y eso también facilita las cosas", indicó.

Sin embargo, dijo que en este momento el escenario es otro. "Estamos en el momento de dirigirnos a los militantes y simpatizantes y a los miembros del Partido Socialista para explicarles cuales son nuestros proyectos y ver cómo reaccionan", subrayó.

El fin de semana, Villoslada aseguró que su "estilo" en la carrera por liderar a los socialistas gallegos no será "tratar de colgar etiquetas" a los otros candidatos. "Tratar de colgar etiquetas a otros no va a ser mi estilo. Prefiero mirar hacia adelante, hablar de proyectos. Si esas son las formas de tratar de confrontar por parte de otros candidatos, como digo, no va a ser mi forma de formular el debate", aseveró Villoslada el pasado sábado.

Así se pronunció el diputado autonómico a raíz de las declaraciones de Fernández Leiceaga, durante la presentación de su candidatura a las primarias. Allí, Leiceaga indicó que su propuesta para liderar a los socialistas gallegos carece de "etiquetas" o "tutelas" y no está hecha para "guardar el sitio a nadie" ni "estar a la sombra de nadie".