Julio Sacristán deja la Alcaldía de Culleredo y sus cargos en el PSdeG

nnn El alcalde de Culleredo (A Coruña) y secretario provincial de los socialistas coruñeses, Julio Sacristán, alegó ayer "motivos personales" para justificar su decisión de dimitir como regidor -lo que hará hoy en pleno- y renunciar a su cargo en el PSOE coruñés, que formalizaba ayer, según informó en rueda de prensa. Lo mismo hará el viernes en el pleno la Diputación de A Coruña, donde el también diputado provincial ejerce como portavoz del grupo del PSdeG en este organismo. Sacristán ha atribuido a motivos de salud, tanto físicos como psíquicos, una decisión que se confirmaba ayer, pero que ya había avanzado a finales de verano y que llevaba meditando "más de dos años".

"Las circunstancias me impidieron tomar la decisión antes", precisó en alusión, entre otras cuestiones, a su labor al frente de la Alcaldía, reivindicando que deja un ayuntamiento con "endeudamiento cero" con las entidades bancarias y con un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del que están "superados" todos los trámites para su aprobación.

FACILITAR LA "RENOVACIÓN"

Sobre su cargo al frente del PSOE provincial coruñés, Sacristán, que seguirá como militante de este partido, ha señalado que su renuncia obedece también a un intento de favorecer la "renovación" tras la elección de Gonzalo Caballero como próximo secretario xeral del PSdeG. Al respecto, dijo que "no es tanto" que se considere "un obstáculo", si no que es partidario de que el nuevo secretario xeral "tenga las manos libres para decidir".

La dimisión de Sacristán implicará también el cese de la ejecutiva provincial. Después, se deberá nombrar una gestora a la espera de convocar las primarias para elegir al nuevo secretario provincial.

Sobre las primarias, Julio Sacristán ha admitido que, tras tres años "muy intensos" como secretario provincial del PSOE coruñés, este último año "ha sido muy estresante" por este proceso. "El partido no está preparado para unas primarias porque se lleva el desacuerdo o las rencillas a los extremos". "Hay que mejorar mucho esto", recomendó a sus compañeros de partido.

Preguntado además si la razón principal de su renuncia es su etapa al frente de la Secretaría Provincial del PSOE coruñés, manifestó que es "un añadido". "Llega un momento en que hay que decir paro porque la salud es importante".

El regidor, que en varias ocasiones de su comparecencia se mostraba visiblemente emocionado, agradeció a sus compañeros de partido y también a los funcionarios del Ayuntamiento su colaboración, que ha hecho extensiva a los vecinos y vecinas del municipio.

Como alcalde, destaco su talante "negociador", mientras que como dirigente del PSOE provincial argumentó que consiguió "pacificar un poco la provincia".n