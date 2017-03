La jueza, en la comisaría de Ourense para reconstruir la muerte del policía

nnn Un tercer anónimo pero esta vez remitido a finales de diciembre por correo desde Santiago de Compostela a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, Eva Armesto, ha reactivado la investigación sobre el supuesto suicidio de un policía tras responsabilizarse del robo de seis armas del búnker donde se custodiaban y todo lo que vino después: el envío de anónimos (a Asuntos Internos y a la prensa dando cuenta de uan trama de corrupción policial) y la Operación Zamburiña con la consiguiente imputación de cuatro agentes del antiguo grupo de drogas, entre otros investigados, por supuestamente favorecer a narcotraficantes de la ciudad brindándoles protección frente a investigaciones y actuaciones policiales.

La misiva responsabiliza al secretario general de la Comisaría, J.M.S.R., por supuestamente coaccionar a Celso Blanco, el agente que se pegó un tiro en su despacho con una de las pistolas sustraídas, para que informase sobre lo qué sabía acerca de la desaparición de las armas. Según el comunicante, esa reunión, que fue larga, ocurrió justo un día antes del trágico desenlace.

Ante este panorama, la magistrada que instruye el caso por la muerte del agente, diligencias que aún están bajo secreto de sumario casi un año después, acudió el pasado jueves a las nueve de la noche a la Comisaría de As Lagoas, en donde permaneció hasta casi las siete de madrugada. La instructora quiso que estuvieran en escena todos los agentes que en la tarde del sábado 9 de abril del pasado año estaban de servicio en la comisaría cuando Celso Blanco llegó en moto a las 15.55 horas. Poco antes de las cinco, envió mensajes de whatsapp a sus amigos más próximos y correos a varios compañeros autoinculpándose del envío de los anónimos y de la sustracción de las armas (tres estaban en el despacho del fallecido). No obstante, el cadáver no fue descubierto hasta las diez de la noche en la oficina de la quinta planta, que estaba cerrada por dentro.

La jueza quiso reconstruir todo lo sucedido ese día así como interrogar de nuevo a sus protagonistas, aunque, según pudo saber este diario, también estuvieron agentes de la Policía Judicial y el comisario.

Piezas que no encajan

La jueza no dio carpetazo a un aparente suicidio por las piezas de un puzle que no acaban de encajar pero que dejan entrever una especie de venganza de unos compañeros contra otros. De hecho, le llamó la atención que cuando llegó a comisaría para el levantamiento del cadáver el arma que utilizó el policía fallecido, una de las desaparecidas del búnker, había sido manipulada. El secretario general admitió que la cogió para dejarla en posición de seguridad pero no tenía cargador lo que imposibilitaba que se pudiera accionar de nuevo.

También resulta extraño el hecho de que el despacho donde ocurrió el suicidio se mandó limpiar un día después (se hizo parcialmente). El que recibió la orden asegura que se la dio el secretario pero este último lo niega, una contradicción sobre la que pone el foco la instructora. Este diario se puso en contacto con la Comisaría de Ourense para valorar el contenido del último anónimo pero fuentes policiales declinaron dar explicaciones.

La portavoz y delegada de Prensa y Participación Ciudadana, Teresa Ramos, alega que "la instrucción está bajo secreto de sumario y cualquier declaración puede entorpecer la investigación". n