El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha indicado que la investigación de la desaparición de Diana Quer "está evolucionando de forma muy positiva" a la espera de que se conozca si el análisis el teléfono de la joven --encontrado hace unas semanas-- aporta "información útil" para la resolución del caso.

En declaraciones a los medios este lunes en Santiago tras el acto de toma de posesión de los conselleiros de la Xunta, Villanueva ha señalado que "no hay ninguna novedad" en las indagaciones del caso de la joven madrileña desaparecida el pasado mes de agosto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

De este modo, ha manifestado que "continúan todas las líneas de investigación abiertas", para luego añadir que, una vez realizado el proceso de desalinización, se está procediedo al "montando" del teléfono móvil de la joven, encontrado hace unas semanas en una playa de Taragoña (A Coruña).

Así, cuando se conozca el contenido del celular, Villanueva ha afirmado que los investigadores determinarán si la información que allí se encuentra "es útil o no" para la resolución del caso. "En función de lo que se obtenga se podrán aportar datos o no", ha remarcado.

Por último, ha recordado que "todas las líneas de investigación" permanecen "abiertas" y que el caso "continúa bajo secreto de sumario", por lo que ha invitado a "dejar trabajar a los agentes" encargados del caso.

VIOLACIONES EN LUGO

Por otro lado, Villanueva ha manifestado que "no hay novedad" en el caso de los casos de violación ocurridos en la zona de Augas Férreas de la ciudad de Lugo en el último mes.

En relación a esto, el delegado del Gobierno en Galicia ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía sobre un asunto en el que la Policía Nacional "está trabajando de forma muy intensa" en una investigación que permanece "abierta" y que espera que "se esclarezca cuanto antes".