Identificado un grupo criminal que robó una joyería ourensana

Actúan generando confusión en el interior de la joyería en una especie de representación teatral en la que el guión manda ocupar a los empleados para, en el transcurso de un descuido, robar las joyas. Esta fue la forma de actuar de una banda criminal de "mecheros" (ladrones de tiendas) integrada por cinco colombianos, aunque suelen exhibir documentación mexicana, en la joyería Regulador de la calle Santo Domingo de Ourense, en donde se apoderaron el día 9 de diciembre, según fuentes policiales, de una manta valorada "en más de 15.000 euros". Dos días antes se habían apoderado de piezas por importe de 20.000 euros en A Coruña y también se les detectó en Ciudad Real y Madrid.

La Policía Nacional de Ourense logró identificar a los tres (dos hombres y la única mujer del grupo) integrantes que aún quedaban sin fichar tras examinar las cámaras de seguridad, el cruce de datos y los reconocimientos.

El grupo se caracteriza por su movilidad geográfica, alojándose en hostales o pensiones con documentación falsa o usando la de algún consorte "blanco", es decir, que no está fichado, con el fin de no levantar sospechas a su llegada a los lugares a los que acuden para delinquir.

Según la policía, cada uno de los ladrones tiene un papel asignado.La banda tiene muy estudiada su representación para mantener a los dependientes ocupados, haciéndoles creer que están ante una ficticia acumulación de clientes, generando confusión y caos.

La pareja que accedió en primer lugar a la joyería ourensana tenía encomendada la visualización: ver qué podían robar, el número de empleados, distribución del establecimiento, etcétera. Posteriormente, accedió el resto y alguno de ellos reclamó la presencia del dependiente en el escaparate para realizar labores de distracción.

Es la pareja que entra en primer lugar la que se encarga de coger las joyas cuando se queda sola, sin que su ilícito proceder sea detectado. En el caso de Ourense, los mecheros se llevaron la manta entera con las alhajas que previamente le habían sido mostradas.

Tras la identificación por parte de la UDEV de Ourense, la Policía los busca por todo el territorio nacional . Según fuentes policiales, no han salido del país.