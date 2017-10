La huella indeleble de Pitís

El legado del periodista Luis López, Pitís, fallecido a finales de marzo, es ya imborrable en Ourense. Un emotivo acto impulsado por la Asociación de Periodistas de Galicia y celebrado ayer en el parque Ribeiriño, en el barrio de A Ponte muy cerca de su casa natal, reunió a familiares, amigos, compañeros de profesión y representantes públicos, que ensalzaron la figura del que fuera director gerente de la Región Internacional, un proyecto con más de medio siglo a sus espaldas.

En el barrio de A Ponte se dieron cita ayer para no perder la oportunidad de reconocer la trayectoria de Pitís autoridades como el presidente del Parlamento, Miguel Santalices; el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

El punto de partida del homenaje consistió en el descubrimiento de una placa al pie de un árbol del parque en la que se puede leer su dedicación profesional en el diario La Región. Momentos después sonaba el himno gallego, entonado por los presentes.

A continuación, llegó el turno de los discursos, en una ceremonia guiada por el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, Arturo Maneiro, que agradeció las "facilidades" dadas por el Concello para "ter un recordo de Pitís no seu barrio, un home que levou Ourense polo mundo, un motor de ideas". Agradeció también el trabajo de La Región.

recorrido por su vida

La semblanza del homenajeado corrió a cargo del periodista Lalo Pavón, que comenzó su intervención destacando "o difícil de condensar a traxectoria" de un hombre "moi popular ó que o recoñecemento non lle chegou a tempo, pero tampouco tarde". Su carácter "bo, xeneroso e amable" fue ensalzado por Pavón, contraponiendo también "o seu desorden ou vehemencia" en otras ocasiones. "Tiña unha capacidade enorme para relacionarse, que aceptou o encargo de José Luis Outeiriño en 1966 en corpo e alma", dijo Pavón.

Después, el director de La Región, Xosé Pastoriza, pese a no "haber tenido la suerte de haberlo conocido", desveló la "huella indeleble" que dejó en el diario "con una obra precursora".

Antonio Rodríguez Miranda, responsable del Gobierno gallego en materia de emigración, valoró el hecho de que Pitís, de la mano de la Región Internacional, trabajase en la "conexión entre dúas emigracións -la de Europa y la de América- ata aquel momento desconectadas", algo por lo que expresó "o seu máis profundo agradecemento".

Llegaba el turno para uno de los hijos de López Salgado, Santiago, que era incapaz de ocultar la emoción por las palabras y recuerdos de las intervenciones anteriores. El vástago del periodista trajo a colación recuerdos de su infancia, cuando paseaba y jugaba a orillas del Miño con su padre. "Esto es de las cosas más emocionantes de mi vida, lo único malo es que él no pueda estar aquí", dijo.

El punto y final al acto lo puso el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, que identificó a Pitís "como un home sen fronteiras, que levou sempre a identidade por bandeira, divulgando a preocupación da emigracións máis que calquera institución da época". El regidor ensalzó el carácter de un "pontino de pro" y su "liberdade de espírito".

Tras las intervenciones, los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo en pleno parque, en el que continuaron fluyendo las anécdotas y las historias de un hombre que permanecerá en la memoria de la ciudad por su continuo trabajo en favor de ella, un auténtico embajador de su identidad. n