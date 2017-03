La Guardia Civil retoma los interrogatorios sobre Diana

n n n El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmó en Lugo que la Guardia Civil retoma los interrogatorios a "distintos testigos" sobre la desaparición en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) de la joven madrileña Diana Quer. En este sentido, Villanueva apuntó, a preguntas de los medios, que "continúan" las pesquisas, "pero al estar abierto los distintos supuestos por parte de la Guardia Civil y de los servicios centrales y por parte de los servicios autonómicos de la Guardia Civil se colabora con otras policías de otros lugares del mundo, a través de la interpol".

Dicho esto, reiteró que "todas las vías están abiertas", al tiempo que confirmó que había leído las declaraciones de la madre de la desaparecida que sitúan a su hija en Estados Unidos. "No hay nada cerrado, se sigue investigando pero no hay nada en este momento que yo pueda indicar que las investigaciones tienen una prioridad hacia un lado o hacia otro", puntualizó.

Santiago Villanueva insistió en que "se sigue investigando, retomando las declaraciones de distintos testigos y analizando la multitud de pruebas que van desde las cámaras, los móviles vinculados, los móviles que no están vinculados, circulación de vehículos".

CRUZAR DATOS

"Hay una multitud de datos que obran en poder de la Guardia Civil y estamos en la fase de cruzar esos datos para, en función de los resultados de ese cruce de datos, priorizar o no una investigación", zanjó. De este modo, declinó extenderse más, al ampararse en que la investigación "está bajo secreto de sumario". "Y como es obvio para los investigadores, y para la familia cualquier dato que se pueda aportar y que pueda poner en peligro la investigación no sería positivo", concluyó el delegado del Gobierno.

Precisamente, Diana López Piner, madre de la joven desaparacida, señaló el pasado miércoles que cree ahora que su hija podría estar en Estados Unidos por "motivos personales" que prefiere no hacer públicos. Así lo manifestó en una intervención telefónica en el programa Espejo Público, donde señaló que no la puede situar "en ningún sitio concreto".

"Sé que desde que pasó por el puente, el mundo se abre. No sé si estará en España o fuera. Buscaré hasta el ultimo rincón", subrayó, agregando que todas las líneas de investigación están abiertas. "La niña en un principio siempre tuvo la idea y el deseo de estudiar en Estados Unidos. Me pareció un sitio probable por motivos personales que tengo y no debo comentar", señaló. Además, destacó que la colaboración ciudadana es fundamental, ya que a veces puede pasar "el tiempo hasta que enlazas ideas". "La difusión es muy importante", señaló. n