A preguntas de los periodistas, antes de reunirse con el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez; Formoso ha situado el encuentro con el regidor olívico en las conversaciones que, según ha dicho, mantiene "con muchos compañeros".

No obstante, ha apuntado que en el encuentro hablaron "de la situación general del partido", además de transmitirle a Caballero "que el cambio de una gestora por otra no tiene sentido". "Hay que recuperar el partido desde el consenso", ha sentenciado.

Mientras, ha rechazado que falte transparencia en relación con la situación que vive en estos momentos el PSdeG. Como ejemplo, ha citado el hecho de que el encuentro que mantuvo con el alcalde de Vigo fuese en una cafetería. "Lo que no podemos es radiar los cafés entre compañeros", ha sentenciado.

DAR "VOZ" A LA MILITANCIA

Preguntado explícitamente por la continuidad de Pilar Cancela al frente de la gestora del PSdeG, ha insistido en la opinión de que el partido "necesita un revulsivo y la convocatoria de un congreso". En la misma línea, ha considerado necesario dar "voz a la militancia".

Por ello, ha rechazado una nueva gestora aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que, de nombrarse otra, al frente de la misma estuviese la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silvia. "Prefiero no hablar de nombres", ha añadido. Con todo, ante la pregunta de si estaría dispuesto a asumir este cargo él, se ha descartado "completamente".

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE FERROL

Así, ha centrado su labor al frente del organismo provincial y la Alcaldía de As Pontes. No obstante, ha remarcado que centrará sus esfuerzos en "luchar por la socialdemocracia". "En lo que creo", ha recalcado el presidente de la Diputación de A Coruña que ha hecho estas declaraciones antes de reunirse con el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez.

Coincidiendo con este encuentro, en el que se abordaron cuestiones como la posible inversión del organismo provincial en el vivero de empresas del municipio o el funcionamiento del Consorcio de Bomberos, ha descartado intentar ayudar a limar diferencias entre el ejecutivo municipal de Ferrol y los socialistas. "Es un tema interno", ha afirmado.