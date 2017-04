Ferrol recuerda "el asesinato" de José Couso, 14 años después

n n n Kiko Permuy, el tío materno de José Couso, el cámara ferrolano fallecido en el año 2003 durante el ataque al Hotel Palestina, en Bagdad (Iraq), criticó ayer que, 14 años después de su "asesinato", haya "personas que se muestran orgullosas de salir en la foto de las Azores", en alusión a lo manifestado estos días por el ex presidente del Gobierno de España José María Aznar. "Y que muestran su desprecio a los millones de personas que salieron a las calles gritando no a la guerra en muchas partes del mundo", agregó, antes de calificar esta actitud de "desprecio terrible". "Y más viniendo de un mandatario que se ha ido de rositas, pese a apoyar una invasión ilegal basada en mentiras. Parece que el dolor de los iraquíes es de segunda clase", apostilló.

Permuy realizaba estas manifestaciones en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Ferrol, que cada 8 de abril, coincidiendo con el aniversario de la muerte de José Couso, celebra en la plaza que lleva su nombre una ofrenda floral en su recuerdo. En compañía de dos de las tías del cámara fallecido, Permuy reclamó justicia por "el asesinato" de su sobrino, "pese a que a muchos les guste escribir muerte".

"La gente se muere de vieja o por una enfermedad, pero cuando te disparan desde un carro de combate y tú te encuentras trabajando, eso es un asesinato; no es lo mismo muerte que asesinato, de la misma manera que no es lo mismo estar sometidos al imperio de la ley que someterse a la ley del imperio", advirtió.

El tío del cámara ferrolano también cargó contra "los sinvergüenzas que, en nombre de la moralidad, son inmorales; que, en nombre de la libertad, la aplastan y que en nombre de la vida, matan". Pero añadió que hay "otros peores: los sumisos, los cómplices, los que se arrastran, los comparsas, chupatintas, pelotas, indignados, arrastrados o los bien pagados, que desde este Gobierno y los otros anteriores desprecian a su pueblo y se alían con el imperio".

APOYO “DE LA CALLE"

Permuy finalizó su alocución, como si se estuviera refiriendo a su sobrino fallecido, recordando que, 14 años después, la familia sigue teniendo "el apoyo de la calle, de la buena gente, de los dignos, de los valientes, de los que saben que es una pelea larga y de los que caminan buscando una utopía". "Seguimos y seguiremos reclamando justicia pese a que apagasen el flexo de la jurisdicción universal. José Couso, crimen de guerra, investigación y justicia", finalizó. n