Feijóo recuerda a Villares las frases machistas de Iglesias

n n n La sesión de control centrada en igualdad de ayer, Día Internacional de la Mujer, derivó en un duro cruce de acusaciones entre los portavoces de En Marea, Luís Villares, y BNG, Ana Pontón, quienes criticaron con dureza al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Éste volvió al polémico tuit sobre violencia machista de Carmen Santos, secretaria general de Podemos en Galicia y diputada de En Marea, y a algunas expresiones de Pablo Iglesias para cuestionar el discurso de igualdad de sus rivales y la "autoridad" de Villares.

Tras un primer debate con el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, más tranquilo, Feijóo y los otros dos grupos de la oposición confrontaron con intensidad. Y es que, de nuevo, el jefe del Ejecutivo situó en el foco el polémico tuit de Carmen Santos, en el que los populares interpretan, a falta de una coma, que la parlamentaria les acusa de asesinar mujeres.

El tuit de Santos que desató esta polémica que se arrastra desde el domingo dice: "Hoxe todas na loita feminista. Revindicamos q nn nos asasinen señores do @ppdegalicia. Politizades con pasividade".

"Estas declaraciones son impresentables", proclamó Feijóo, antes de pedir "disculpas formales en nombre de las mareas" a Luís Villares. "Una disculpa, señor Villares, y seguimos hablando", esgrimió Feijóo, quien se sentó sin responder a la pregunta de En Marea en su primer turno, aunque posteriormente sí agotó el tiempo de su segunda intervención.

error gramatical

"¿No pretenderá que un hombre le diga a una mujer lo que tiene que hacer? Respeto que se indignen por un error gramatical, pero lo que indigna a En Marea es que las mujeres sean asesinadas", replicó Villares, quien defendió, frente al feminismo "sin etiquetas ni siglas" que abandera el jefe del Ejecutivo, "un feminismo presupuestario y político".

"Dentro de las competencias del presidente de la Xunta está la de velar por la dignidad del pueblo al que representa", replicó Feijóo, quien, en su segundo turno, identificó el hecho de que Villares no se disculpase ni exigiese hacerlo a Carmen Santos como un reconocimiento de que no tiene "autoridad" en En Marea. "Comprendo cuales son sus límites, pero no sabía que eran tan limitados", apostilló.

A renglón seguido, advirtió que no admite "lecciones" de nadie, pero, sobre todo, de quienes tienen "tanto que corregir" en sus propios partidos. Así, recordó algunas expresiones del jefe de filas de Podemos, Pablo Iglesias, a una periodista en una rueda de prensa tras una pregunta; "bonito abrigo de pieles tienes", su opinión sobre otra periodista (Mariló Montero): "la azotaría hasta que sangrase" y su comentario sobre Rita Maestre cuanto trabajaba para el programa La Tuerka: "para miradas lujuriosas, Rita, las que tú despiertas".

"No voy a dar lecciones ni a negar problemas en cualquier formación política", insistió Núñez Feijóo que comentó a Villares, al que acabó contestando, que cuando quiera hablar "en serio" sobre igualdad, fomentarla desde el ámbito educativo, desterrar comportamientos machistas e involucrar a toda la sociedad ahí estará.

En el medio de su diatriba hacia En Marea, el presidente gallego se confundió e interpeló a Leiceaga quien levantó la vista sorprendido. "Disculpe, aún hay mucha diferencia entre Leiceaga y las mareas de Podemos. ¿Ve? No es tan difícil pedir disculpas cuando uno se equivoca", esgrimió Feijóo, quien insistió en que ni da ni aceptará "lecciones" ni va a negar "los problemas" en igualdad. "Y a partir de este pleno, autoridad en su grupo, ninguna", indicó el jefe del Ejecutivo a Villares. n