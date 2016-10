Feijóo rechaza husos horarios distintos dentro del Estado: "Yo no soy portugués, soy español"

Lo ha manifestado, al término del Consello de la Xunta, después de ser preguntado por la petición de Baleares en relación al huso horario, que esgrime que, al ser la comunidad más oriental del Estado, anochece más pronto y el horario daña sus intereses turísticos.

Otras comunidades, entre ellas Galicia, también han debatido sobre esta cuestión en distintos momentos.

Al respecto, Feijóo ha señalado que él rechaza un huso distinto en función de las comunidades, aunque le parece "perfectamente posible" debatir acerca de cambiarlo a nivel global en España.

Pero ha insistido en que no acepta husos distintos dentro del país. "España no es Estados Unidos ni Europa, es un país mediano en la Unión Europea y sería ridículo que en Mallorca exista un huso distinto del de Vigo, me parecería ridículo en un país tan mediano como España", ha concluido.