Feijóo propone a Méndez un pacto en defensa del AVE a Lugo en Madrid

n n n El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propuso ayer a la alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, "un acuerdo PP-PSOE" para defender la llegada del AVE a esta ciudad. Además, ha invitado a En Marea y BNG a sumarse a este pacto.

Se trata, en palabras del presidente ante los periodistas tras una reunión de unas dos horas, de pactar que la conexión de Lugo con la alta velocidad ferroviaria sea "la prioridad de Galicia después de la conectividad con Ourense". "Si nos ponemos de acuerdo en priorizar ese tramo, será más fácil", dijo, convencido de que Galicia debe "hablar con una sola voz" de que el AVE a Lugo "es imprescindible".

Tras considerar "justo y legítimo" reclamar que Lugo "no quede descolgado" de la alta velocidad, se ha comprometido a "no olvidar" este asunto "mientras sea presidente de la Xunta.

Ni más ni menos

Lara Méndez ha advertido de que los lucenses no quieren "ser más, pero tampoco menos" que los habitantes del resto de ciudades gallegas. "No podemos quedar aislados, porque después será imposible recuperar ese espacio y seguir evolucionando", apuntó. Al hilo de ello, ambos dirigentes han abordado la situación de la intermodal de Lugo, una infraestructura "importantísima" para la alcaldesa e "imprescindible" según Feijóo.

En el transcurso de una "intensa" reunión, como la han calificado ambos mandatarios, la regidora ha conseguido el compromiso de Feijóo de construir una nueva residencia pública de mayores en Lugo.

"Es necesaria", argumentó ante la prensa, tras apuntar que hace 40 años que no se construye ninguna en una ciudad muy envejecida y cuyos mayores perciben las pensiones más bajas del Estado. "Quiero ser el presidente que haga esa residencia", respondió Feijóo.

Asimismo, después de que Lara Méndez señalase que "la mayoría" de los asuntos tratados entre ambos en su reunión de 2015 siguen pendientes, ha escuchado el "optimismo" del presidente con respecto a la instalación de una comisaría en el barrio de la residencia.

También han hablado de la situación de A Tinería, que se seguirá rehabilitando, y de que la administración autonómica tiene "interés y dinero" para seguir con el Plan Paradai; así como de la ampliación del colegio de Las Mercedes. Entre otras cuestiones relativas a la ciudad, Feijóo también ha ofrecido a la regidora afrontar el equipamiento del auditorio a través de la exoneración del pago del IBI del hospital y los centros de salud.n