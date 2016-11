Feijóo promete un incremento de nóminas a los funcionarios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que los funcionarios tendrán un incremento de sus nóminas por un importe total de 185 millones de euros.



"En Galicia, desde el 1 de enero, vamos a recuperar el 100 por 100 del complemento específico de las pagas extras, que eso tiene un coste para el erario de la comunidad autónoma de 185 millones de euros", ha explicado en una entrevista en Radio Galega.



Asimismo, el jefe del Ejecutivo gallego ha comprometido nuevas rebajas fiscales en esta legislatura en Galicia: "A partir del 1 de enero no pagarán impuestos las familias numerosas, los jóvenes y las rentas bajas por comprar cualquier tipo de vivienda en el rural en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes".



De igual modo, Feijoo reivindica que su gobierno está trabajando desde el primer minuto con la aprobación del techo de gasto "a tres días de tomar posesión": "En las tres primeras semanas después de tomar posesión vamos a aprobar también las cuentas para 2017".



A este respecto, sobre su nuevo gabinete, ha indicado que el objetivo era "tener un gobierno experimentado pero también un gobierno fresco". "Fue lo que me llevó a plantearles a todos ellos (los conselleiros) que sigamos trabajando por el país sin perder un sólo minuto", ha confesado.



TRANSFERENCIA DE LA AP-9, PRIORIDAD



Durante la entrevista, el también líder del PPdeG ha fijado como prioridad la transferencia de la AP-9: "Si se reabren las transferencias a comunidades autónomas en esta legislatura donde hay que pactar cosas probablemente con el PNV y con otros partidos de otras comunidades autónomas, evidentemente Galicia planteará que la primera transferencia que vamos a solicitar es la Autopista AP-9", ha comprometido.



"Lo que me sorprende, y lo digo sin acritud, es que ahora resulta que si no transferimos la AP-9 [...] Galicia no va a tener sus competencias completas pero, sin embargo, durante todo el tiempo que se gobernó en anteriores gobiernos nunca se planteó esta cuestión", ha lamentado.



El Presidente de la Xunta también ha marcado cuál será la posición de su gobierno de cara al debate sobre financiación autonómica, que se abrirá en los próximos meses: "Si lo que queremos es plantear cuestiones soberanistas o independentistas aprovechando la financiación nos equivocamos. Si lo que queremos es simplemente hablar del número de personas, sin distinguir entre personas en edad pediátrica y personas mayores de 70 años para financiar la sanidad no estaremos hablando de modo consecuente", ha subrayado.



En este sentido, ha añadido que "no se financian hectáreas ni kilómetros cuadrados", sino "personas". "Y dentro de las personas lo que se financia es el coste efectivo de prestar servicios para esas personas", ha apostillado.



NO PERDERÁ TIEMPO EN SU SUCESIÓN



Sobre su futura sucesión, Feijóo ha asegurado que no perderá tiempo alguno: "No voy a bajar el ritmo de trabajo, voy a seguir presidiendo el gobierno, voy a seguir gobernando, voy a seguir siendo el portavoz del gobierno".



En todo caso, se ha mostrado partidario de un modelo de sucesión como el experimentado tras el paso atrás de Manuel Fraga: "El modelo de sustituir a un presidente del partido, que además fue presidente de la Xunta durante tres o cuatro legislaturas, es un modelo abierto", ha defendido, justo antes de hacer hincapié en que "desde luego el presidente Fraga no designó mediante su dedo infalible a nadie".



Asimismo, ha asegurado, él no va a designar "cuando toque" a nadie: "No voy a hacer ninguna preferencia porque me parecería un error importante", ha opinado, para luego señalar que, en otros partidos, se están viendo "sucesiones teledirigidas".



"Yo no creo en eso", ha aseverado, justo antes de defender el modelo popular frente a los partidos que "promueven las primarias como Podemos", en donde un tuit "es capaz de cambiar una votación, ha asegurado en relación a la creación de la confluencia En Marea y al tuit enviado por Pablo Iglesias a favor de ello.



También ha criticado al PSOE, "un partido que es capaz de poner una comisión gestora y ahora no pedir un congreso", ha lamentado, sino que haya "otra comisión gestora provisional".



Asimismo, ha advertido de que "no entendería en ningún caso que se condonen deudas a las comunidades autónomas que le pidieron dinero al Estado para llegar a fin de mes".



PEDRO PUY



Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido, en una entrevista en RNE, el continuismo en el Gobierno de la Xunta, el cual, sostiene, fue evaluado "positivamente" en las urnas. Pero además, entiende que el hecho de no realizar ningún cambio permite traer los presupuestos a la Cámara cuanto antes sin provocar ningún retraso.



Sobre la sucesión de Feijóo, también considera, al igual que el líder del PPdeG, que "no es el momento de abrir el debate", ya que acaba de empezar una legislatura y Feijóo está "con ganas".



No obstante, ha asegurado que los estatutos de su partido permiten que, ante cualquier eventualidad, se ponga en marcha un mecanismo para elegir al candidato a la Xunta y al presidente del PPdeG. "Si se abriese (la sucesión) por cualquier circunstancia, que esperemos que no, estaría resuelta".



De los nuevos parlamentarios que entrarán en la Cámara, cree que el grupo popular "tiene el saber hacer para absorber estos cambios despacio y sin problema".



Sobre la futura ley de empleo, defiende que el objetivo de esta es aumentar la capacidad de respuesta de los servicios públicos de empleo para juntar la oferta y la demanda de trabajo.