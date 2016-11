Feijóo promete su cargo como presidente de la Xunta en un acto en el Parlamento gallego junto a Rajoy

Alberto Núñez Feijóo ha prometido este sábado su cargo como presidente de la Xunta en el acto institucional de toma de posesión celebrado en el Parlamento de Galicia y ante la presencia del jefe del Ejecutivo estatal, Mariano Rajoy.



"Prometo ser fiel al mandato como presidente de la Xunta, observar y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto y las demás leyes de Galicia y del Estado y ejercer mis funciones en defensa del interés supremo de Galicia y de España", ha manifestado Feijóo.



Feijóo ha tomado posesión como titular del Gobierno gallego en un acto al que han acudido unos 500 invitados, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la titular del Congreso, Ana Pastor. Además también han estado presentes numerosos rostros de la política gallega, como los expresidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe.



El líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado, tras prometer su cargo como presidente de la Xunta por tercera vez, que Galicia "puede y quiere ser un modelo de estabilidad" para España, que en su Gobierno tendrá "un aliado fiel", al tiempo que, en un alegato final dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado una declaración de intenciones: "Galicia nunca pedirá más de lo que le corresponde, ni se conformará con menos".



En el acto institucional de la Cámara gallega, Feijóo se ha declarado "discípulo" del pueblo gallego y ha remarcado que Galicia "sabe lo que quiere", después de haber logrado preservar en las urnas la única mayoría autonómica del país. A continuación, ha situado la "estabilidad política e institucional" como "requisito esencial" para afrontar los retos del futuro.



"Estabilidad del autogobierno gallego y estabilidad también de la nación española de la que Galicia forma parte, y de la Unión Europea a la que nos vinculan pasados, valores y objetivos comunes", ha sentenciado, convencido de que, aunque la mayoría absoluta de Galicia es "una excepción" en España, no supone una "anomalía". Lo "anómalo", ha contrapuesto, es el "bloqueo institucional", las "líneas rojas arbitrarias" o insistir en "prejuicios" de dificultan la gobernabilidad.



En este sentido, ha proclamado que Galicia "puede y quere ser un modelo de estabilidad para España" y ha pedido a Rajoy que le traslade al Rey Felipe VI que él es conocedor de que su promesa como presidente gallego supone también ejercer de "representante ordinario" del Estado en Galicia. Lo hará "con orgullo y con permanente lealtad a España".



Dicho esto, ha subrayado que Galicia no estará ausente de ningún debate territorial que cuestione la soberanía común o una financiación justa para todos los ciudadanos y todas las comunidades que conforman España". En el cierre de su intervención, ha apelado directamente a Rajoy y ha destacado su discurso "manuscrito" como prueba de que "siente" su tierra.



"Galicia siempre estará ahí. Nunca pedirá más de lo que le corresponde, pero nunca se conformará con menos de lo que le corresponde", ha traslado Feijóo a su jefe de filas, antes de concluir que, superados los mandatos electorales, al final lo que queda es "ser gallegos".



"AVANZAR TODOS" PARA AFRONTAR EL FUTURO



Feijóo, quien ha destacado y agradecido la presencia en el acto de los portavoces de la oposición gallega, también ha profundizado en su llamada al diálogo, un empeño que ya plasmó en su discurso de investidura de esta semana.



No en vano, se ha mostrado convencido de que "la unidad colectiva y la estabilidad institucional son una garantía para convertir ese futuro en aliado".



Ante los más de 500 invitados que participaron en el acto institucional del Pazo do Hórreo, entre los que se encontraban su madre, su hermana, y su pareja, Eva Cárdenas, Feijóo ha pedido que el pueblo gallego le "ilumine" en la tarea de "empezar a vivir en el futuro" y de asumir el reto de que "perdure" uno de los pueblos "más antiguos del mundo".



"Cuento para ello con el recuerdo y el ejemplo de un gallego que no está, pero también con la motivación y con la ilusión de un gallego que está por venir", ha concluido Feijóo, tras una pausa emocionada, en un año en el que ha perdido a su padre, pero también ha recibido la noticia de que será padre por primera vez.