Feijóo, a la oposición sobre la AP-9: "Los que ahora protestan, antes callaban y pagaban"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ve "cambios fundamentales" en la manera de actuar desde la Administración autonómica con respecto a la AP-9, ya que opina que "los socialistas y nacionalistas callaban y pagaban" cuando estaban al frente de la Xunta.

"Nosotros, ni callamos ni pagamos. Esa es una gran diferencia", ha aseverado el titular del Ejecutivo gallego este jueves a preguntas de los medios tras la reunión de su equipo de gobierno.

Allí, ha incidido en que "los que ahora piden la transferencia (de la AP-9), antes votaban en contra cuando estaban en el gobierno y seguían pagando 7 millones de euros por peajes de una autopista del Estado".

Días después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitase Galicia y reiterase que el Gobierno central no está por la labor de traspasar la Autopista do Atlántico a manos de la Xunta; Núñez Feijóo ha vuelto a asegurar que el Gobierno gallego no desiste en su idea.

No obstante, ha defendido que hay "cambios fundamentales" en la postura de la Xunta si se comparan los años del bipartito con los de su gobierno: "Los que ahora protestan por la autopista antes callaban y pagaban y los que estamos ahora en el gobierno, ya no pagamos ni callamos".

Feijóo ha hecho referencia a la decisión --publicada en el BOE el pasado sábado-- de que el Gobierno central asuma el coste de los peajes de O Morrazo y A Barcala de la AP-9.

"Ya conseguimos que Galicia deje de destinar dinero público de los gallegos a un acuerdo beneficioso para la concesionaria de la autopista y la Administración General del Estado. No vamos a pagar ningún peaje de una autopista que es de titularidad estatal", ha remarcado.