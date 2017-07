Feijóo lamenta que el PSdeG sea "lo que quiera Sánchez"

nnnEl titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, clausuró ayer la junta directiva del PPdeG con un discurso en el que lamentó que "el Partido Socialista en Galicia va a ser lo que quiera Pedro Sánchez". Esto "no es bueno para Galicia", añadió Núñez Feijóo, que cree que el objetivo de Sánchez al frente de la formación socialista es "reducir sus ideas", sus "siglas" y su "historia" hasta convertirla en una "caricatura de Podemos". El mandatario autonómico sostuvo que con el nuevo secretario general al frente, el PSOE está "convirtiéndose en un partido irrelevante" y "perdiendo el liderazgo de la socialdemocracia en España".

El titular de la Xunta se expresó sin miramientos justo en el día en que el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, presentó su candidatura a las primarias, un proceso que sitúa a los socialista en un punto "exactamente igual que hace un año", en el que el partido "sigue sin saber quién es ni donde está", remarcó.

El jefe del Ejecutivo gallego acusó asimismo al PSdeG de fomentar la "parálisis" de los gobiernos de las ciudades gallegas por participar en los "multipartitos por acción" o "por omisión" que apoyan y con lo que consiguen "que sigan inactivas las ciudades que ocupan" los alcaldes de las mareas.

Resto de fuerzas políticas

Núñez Feijóo se refirió también al estado del resto de fuerzas políticas en Galicia, y sobre las confluencias de izquierdas dijo que no tienen programa ni son capaces de ponerse de acuerdo en más asuntos que en que "no quieren que sea su portavoz" Luís Villares, pues las acusó de "inacción permanente" en A Coruña, Ferrol o Santiago. Y en cuanto al BNG, Feijóo señaló que pese al "lavado de cara" sigue estando "donde siempre estuvo", repartiendo "carnetss de buenos y malos gallegos".

Concluyó el repaso asegurando que "los gallegos no esperan nada de la oposición" y sí aguardan "mucho del gobierno", que tiene en las elecciones municipales de 2019 una "nueva oportunidad" para demostrar la diferencia entre "los gobiernos que cumplen y los que paralizan".

En relación a las citas electorales, el dirigente popular recordó que hace un año él y su partido se enfrentaban a un "reto imposible de conseguir", salir de las elecciones autonómicas del pasado mes de septiembre con una mayoría "excepcional" que les permitiese formar gobierno. Tras haberlo logrado, Núñez Feijóo aseguró que continúan con la "ambición propia de quien tiene mucho que demostrar" y con "ilusión" por "todo lo que queda por hacer".

Detalló que queda "muchísimo camino por delante", pero que "Galicia no tiene nada que envidiar a ninguna comunidad autónoma ni a ningún ayuntamiento de España", porque mientras que "en otros lugares hay incertezas aquí hay seguridad" y un Gobierno", recalcó, "previsible" y "coherente"

El líder del PPdeG expondrá al ministro su malestar con el AVE

Núñez Feijóo explicó que mañana expondrá ante el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que Galicia no está contenta con los plazos del AVE y exigirá que los trenes de prueba empiecen a funcionar en 2019.

En una entrevista en Onda Cero, el presidente de la Xunta amplió los detalles del encuentro que mantendrá con De la Serna, en el que le pedirá datos de ejecución presupuestaria vinculados a la comunidad. "Los gallegos no estamos muy contentos con los plazos del AVE", insitió, a la vez que detalló que "la falta de gobierno en España ha retrasado un año la llegada del tren de alta velocidad a Galicia", por lo que exigirá el funcionamiento de trenes de prueba en 2019, además de abordar otros asuntos como la transferencia de la Autopista del Atlántico AP-9.

Mientras, el portavoz parlamentario del PSdeG-PSOE, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusó al ministro de Fomento de "lavar su imagen con seis millones de euros" que aportará a Galicia, "lo que es inaceptable".

Mañana, De la Serna y Núñez Feijóo firmarán en Santiago un convenio de colaboración para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. Sobre ello, Fernández Leiceaga explicó que el ministro "tiene un problema en Galicia".

Remarcó que "sus posiciones en relación con el traspaso de la AP-9 no son bien aceptadas aquí", puesto que "el Parlamento unánimemente reclamó esta transferencia", y tampoco ha sentado bien que "los últimos Presupuestos Generales del Estado reducen en 400 millones los fondos para el AVE". n