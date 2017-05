Feijóo: las islas Atlánticas es un todo y la competencia es de la Xunta

"Buscamos que la candidatura del parque nacional, incluidas las Cíes, tenga éxito", ha indicado en conferencia de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego.

En su opinión, "hay gente que habla mucho y no concreta nada", en alusión al alcalde de Vigo, Abel Caballero, al que no ha mencionado, y de cuyo Ayuntamiento ha asegurado que "no hay un solo papel sobre Cíes que avale la petición" para que sea ese archipiélago únicamente el que sea incluido en la prestigiosa lista de la Unesco.

"Para que un expediente tenga éxito hay que presentarlo con los requisitos de la Unesco; tratar como un todo lo que ya es, porque si troceamos lo tendremos muy difícil", ha argumentado.

"Cualquier cosa que hiciera Vigo, si la tiene, que pueda apuntalar la candidatura sería bienvenida, sería fantástico", ha incidido Núñez Feijóo, que ha abogado porque España pueda presentar un proyecto "sólido desde el punto de vista técnico para no hacer el ridículo".