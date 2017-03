Feijóo insta al PP a "no vivir de las rentas de las mayorías"

n n n El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, se marca como objetivo "consolidar la confianza" que su partido consiguió el pasado 25 de septiembre en las elecciones autonómicas de cara a los próximos comicios municipales, que tendrán lugar en 2019. En una junta directiva para hacer balance de los primeros 100 días de Gobierno, y arropado por miembros de su Ejecutivo, presidentes provinciales y militantes, el líder de los populares gallegos apostó por llevar un "proyecto ilusionante" a las ciudades con el propósito de recuperar las alcaldías perdidas en 2015.

Feijóo pidió a sus bases que no esperen a que "se desgasten" los gobiernos de aquellos que "no gobiernan", al tiempo que defendió la necesidad de "estar cara a cara con la gente para saber lo que reclaman", "sin necesidad de intermediarios", apostilló . "Es esencial saber escuchar con humildad y luego hacer lo que te mandan", aseveró Feijóo, justo antes de apostar por "un incesante diálogo" con la ciudadanía: "Nadie puede tener la confianza de un pueblo que no respeta e insulta", dijo, en clara crítica a la oposición.

En esta misma línea, erigió a su partido en "una interpretación de la sociedad gallega" e hizo hincapié en que el PPdeG gobierna para todos, cosa que, a su juicio, no hacen el resto de partidos. De este modo, aseguró que los populares gallegos gobiernan para los nacionalistas, para la gente que vota a En Marea y para los socialistas, a quienes ve "abochornados" de su partido.

alcaldías perdidas

Por todo ello, instó a sus bases a "no vivir de las rentas de las mayorías" y a trabajar de cara a los próximos comicios municipales, para los que se pone como meta recuperar las alcaldías perdidas. De hecho, aseguró que la victoria del 25S se debe al "compromiso de su partido", que "se pateó todos los ayuntamientos y parroquias" de la comunidad, y no a su candidatura en sí.

Al comenzar su intervención, tras un vídeo que recordó los últimos acontecimientos de su partido, Feijóo se refirió a su secretario general, Miguel Tellado, "un 'Iniesta' capaz de que su equipo marque seis goles", en alusión al reciente partido del Barça contra el PSG.

Asimismo, se refirió a las palabras que el presidente del PP coruñés, Diego Calvo, le dedicó unos minutos antes -calificó a Feijóo como "el mejor presidente en la historia" del PPdeG-. Para el líder del PPdeG, quien se identificó como "alumno" de Gerardo Fernández Albor y Manuel Fraga, estas palabras son "una hipérbole injustificada". A este respecto, se mostró orgulloso de "compartir podio" con ambos como presidente de la Xunta y del PPdeG.

En la misma intervención, con una imagen de su localidad natal, Os Peares (Ourense), de fondo, lamentó que todavía no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado y cargó contra la oposición por ello. De hecho, aseguró que esto es lo que pasa "cuando uno no tiene en cuenta que los presupuestos son una expresión cifrada de la política que quiere plantear el Gobierno durante un año".

"Parece que la culpa de no tener presupuestos es del que quiere aprobarlos", dijo el también presidente de la Xunta, quien censuró que la oposición critique el hecho de que "no se puedan convocar ofertas públicas de empleo, concretar partidas para el tren de alta velocidad y las autovías, y subir las retribuciones de los empleados públicos". n