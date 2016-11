Núñez Feijóo reivindica Galicia como ejemplo de estabilidad y convivencia

nnn El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó Galicia como un ejemplo de estabilidad y convivencia y de "administrar con provecho y sensatez el autogobierno". Núñez Feijóo tomó posesión ayer por tercera vez del cargo de presidente de la Xunta con un acto más institucional primero, en el Parlamento gallego, donde también participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otro más popular después, marcado por la lluvia, en la Praza do Obradoiro.

Durante su discurso de toma de posesión en el Parlamento autonómico agradeció la presencia de Mariano Rajoy, que le precedió en el uso de la palabra, y le dijo que la Xunta "será un aliado fiel y coherente" para afrontar los retos que aguardan al futuro de España, sin pedir "más de lo que le corresponde" aunque tampoco sin conformarse "con menos de lo que le corresponde".

"El equilibrio político que los gallegos han conseguido es, efectivamente, una excepción en España, pero no una anomalía", agregó el presidente gallego, que recalcó que como nacionalidad "histórica" que es Galicia jamás estará ausente de ningún debate territorial que "cuestione la soberanía común" o una financiación "justa" para todos los ciudadanos de todas las autonomías.

Núñez Feijóo confesó que se siente como un discípulo de su gente y como un alumno que va "con la mente abierta y el corazón ilusionado al aula", como el primer día y en la primera clase, destacó emocionado, y así también se mostró al recordar el "ejemplo" de un gallego que no está, por su padre Saturnino, que falleció este verano, y de otro "por venir", su hijo, cuyo nacimiento está previsto para febrero. Estas alusiones contaron, entre el público, con los gestos de aprobación de la madre del presidente de la Xunta, Sira, y de su pareja y madre del que será su primer hijo, la ejecutiva de Inditex Eva Cárdenas.

Núñez Feijóo apeló, asimismo, a la importancia de sentirse gallego y en ese sentido celebró la presencia de Rajoy, que según recalcó se encuentra en la comunidad por una amistad personal y por ser en Galicia donde empezó a ser la persona "que hoy es".

Apelación de rajoy

Mariano Rajoy, en su primera intervención pública tras su investidura, apeló a la moderación, el empeño reformista, la determinación, la sensibilidad social y la estabilidad para poder gobernar. Tras dedicar palabras de elogio al presidente gallego, consideró que los ciudadanos han reconocido en el presidente de la Xunta todas esas cualidades que él detalló para poder ser un buen gobernante.

Rajoy no escatimó elogios a Galicia, que "tiene todo para triunfar en el siglo XXI". "Una región donde existe un modelo de bienestar con unos servicios públicos que no existen en el resto del universo", enfatizó, antes de destacar el "patrimonio cultural" y el "tejido empresarial dinámico e internacionalizado" de la comunidad.

Los portavoces de los grupos de la oposición en el Parlamento -BNG, PSdeG y En Marea- opinaron que aguardarán a que comiencen los debates para ver el alcance de los ofrecimientos de diálogo de Feijóo, mientras que el portavoz del PP destacó que habrá estabilidad durante los próximos cuatro años.

Con posterioridad, en el acto que tuvo lugar en el Obradoiro, pasado por agua, Núñez Feijóo repitió varias claves del mensaje en el Parlamento, con Galicia como centro del discurso, y con alusiones al agua que estaba cayendo y a la necesidad de compartir con la gente su Presidencia.

"Hay que mojarse por Galicia", aseguró el presidente gallego entre aplausos de los asistentes y flanqueado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y respaldado por la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense.

El acto acabó con la interpretación del himno de Galicia y la interpretación de una pieza de la citada banda mientras Rajoy y Núñez Feijóo abandonaban la Praza do Obradoiro.

No se esperan grandes cambios en la conformación de la Xunta

A la espera de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Feijóo público su Gobierno en las próximas horas, todos los conselleiros acudieron ayer a su toma de posesión. A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, no había un ambiente de gran expectación en relación al nuevo gabinete del popular. No en vano, en las filas populares se espera que repitan la mayoría de los conselleiros y se esgrimen dos motivos: la remodelación amplia que Feijóo hizo en 2015 y el hecho de que sus políticas hayan sido respaldadas en las urnas con una mayoría absoluta de 41 diputados.

Además de los conselleiros, los expresidentes Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, así como los portavoces de los cuatro grupos de la Cámara, Rajoy y su esposa, Elvira Fernández, también acudieron la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro; la expresidenta del Parlamento gallego y ahora diputada estatal, Pilar Rojo; los cuatro presidentes provinciales del PP, y el jefe del Ejecutivo de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, entre otros, tampoco faltaron a la toma de posesión de Feijóo.

Ya en el Obradoiro y entre los paraguas de la mayoría del público, se pudieron ver otras caras como la de Xesús Palmou, que fue conselleiro con Fraga, diputados y dirigentes locales, como Agustín Hernández y Jacobo Moreira, y el asturiano Francisco Álvarez Cascos.