Feijóo ha pedido el voto para "un gobierno a la gallega, del sí, unido y responsable"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado hoy a evitar la confianza por las encuestas y ha pedido el voto de quienes en pasados comicios le dieron la espalda a su partido, así como de "muchísimos socialistas defraudados".

En una abarrotada plaza de toros de Pontevedra, Feijóo, a quien le han cantado el cumpleaños feliz por su 55 aniversario, ha advertido de que "no llegaremos a la Xunta" si los más de 12.000 presentes no los votan, como tampoco si no los apoyan quienes "nunca nos votaron" ni "muchísimos socialistas defraudados".

Ha insistido Feijóo en que el PP está "exactamente igual que en 2009", cuando "nadie daba un patacón" por ellos; en que "no tenemos un voto ni un escaño", y por eso ha advertido: "No os dejéis contagiar del pesimismo ni del optimismo. Depende de nosotros".

Feijóo ha dicho desconocer lo que "va a pasar en España, porque cada día es una sorpresa", y ha añadido que por el PP de Galicia "no va a quedar".

En este sentido se ha comprometido a que, si obtiene una nueva mayoría absoluta, "que no haya un minuto de gobierno en funciones" en Galicia.

El candidato popular ha proclamado que en Galicia no quieren "ni gobierno a la catalana", como defienden los nacionalistas, "ni a la valenciana" como Podemos, "ni a la madrileña" como Ciudadanos, como tampoco "paralizado a la española", como el conjunto de aquellos, sino "un gobierno a la gallega, del sí, unido, responsable".

Feijóo ha subrayado que no hay nadie mejor que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para saber que los gallegos "somos gente seria, que cree en la democracia, la estabilidad política, la unidad, la responsabilidad", y ha invitado a ir a las urnas "en consecuencia con estos principios".

Ha subrayado que Galicia "merece una excepción" y "no tiene por qué quedar obstruida" ni meterse en "enredos que no solucionan nada", con un gobierno "con problemas internos y en sus partidos".

"No hicimos esto y por eso ahora vamos mejor que la mayoría de comunidades autónomas. Si no cayó en esos líos antes, no lo tiene que hacer ahora. Puede seguir sumando, buscando soluciones y no atascarse en problemas", ha insistido.

Durante su intervención, Feijóo se ha referido a las "dudas" que tuvo a la hora de decidir si se volvía a presentar a las elecciones gallegas, y que se acabó decantando, entre muchas otras razones, porque "cree" en Galicia, que es su "vocación y orgullo".

Ha incidido en que si se presenta no es solo "para ganar elecciones" sino porque sabe "qué significa presidir Galicia", lo que precisa "dedicación exclusiva", así como "experiencia, responsabilidad, programa, equipo" y anteponerlo a "cualquier cosa, personal o familiar".

"Sé que Galicia o se siente o no se siente, que es una pasión que se siente o no se siente", ha dicho con la voz entrecortada.