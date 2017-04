Feijóo ha pedido "respeto" hacia los docentes en las redes sociales

"Exigimos el respeto en todos los formatos, también en las redes sociales. Si un padre no respeta a un profesor es casi imposible que lo haga un hijo", ha explicado Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta cuestionado sobre el caso de una madre denunciada por las críticas a un profesor en un grupo de WhatsApp.



"No tiene sentido descalificarlo y luego hacerlo responsable de la educación de un hijo", ha considerado el presidente gallego, que ve "impropias" estas actitudes, dado que "si no hay educación y formación en casa" es muy difícil que una persona sea educada únicamente en la escuela.



Ha señalado así que la decisión de participar en redes sociales es una decisión libre, pero ha apuntado que si los padres deciden interactuar en este tipo de espacios deben hacerlo con "respecto a la Comunidad educativa" y a los profesores del sistema educativo de Galicia