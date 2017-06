El PP gallego ha recuperado este sábado la figura de la `romería` popular, con la que tanto se identificó la formación en la época de Manuel Fraga, para enseñar músculo y demostrar que tiene la maquinaria "activa" para las próximas elecciones municipales de 2019, aunque falten dos años para esta cita, y para contraponer la "unidad" del partido con los conflictos internos de sus rivales políticos.



En esa idea han incidido este sábado tanto el presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, como el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que se han dado un baño de masas en una `romería` organizada por el PP provincial en la localidad coruñesa de O Pino, donde se han reunido, según la organización, más de 3.500 simpatizantes y militantes.



En este escenario, Calvo ha incidido en el "simbolismo" del acto en clave de "maquinaria engrasada" para las municipales, mientras que Feijóo ha resaltado la gran afluencia y ha aprovechado para atacar a las mareas y al PSOE.



"Si este acto lo convocan ellos, seguro que sumarían dos filas; la primera querría ser un partido socialdemócrata, y la segunda un partido populista simpatizante del régimen bolivariano de Venezuela", ha esgrimido el jefe del PPdeG, quien también ha aprovechado para incidir en los conflictos internos de sus rivales políticos.



Así, ha bromeado con que este sábado los populares coruñeses --Calvo ha agradecido la respuesta del partido en todos los ayuntamientos-- comerán "pulpo", pero si la `romería` la organizaran sus rivales políticos "comerían navajas". "Pero no de la ría, otras navajas", ha incidido el líder del PPdeG.



Al más puro estilo de una romería gallega, los populares reunidos en el área recreativa de A Magdalena han disfrutado de las piezas musicales de la orquesta Breixa Band. El menú, con un precio de 20 euros por cabeza, según fuentes consultadas por Europa Press, también se ha ajustado a la tradición: empanada, pulpo y `carne ao caldeiro`.



"SÍ A GALICIA"



Feijóo ha pronunciado un discurso con duros ataques a sus rivales políticos y ha reivindicado al PPdeG como el partido que dice "sí a Galicia, sí a mejorar Galicia y sí a modernizar Galicia" frente "a los que dicen no a todo".



El presidente de la Xunta ha situado al PPdeG como el partido "más próximo" a los gallegos y ha recalcado que, en el ecuador del mandato local, los populares ya tienen la vista puesta en los comicios de 2019.



Ha defendido que los populares tienen "el mejor proyecto y el mejor equipo" para el futuro, antes de advertir que el reto "es importante". Aunque "no será fácil", ha recordado que los populares "ya lograron un hito histórico" en las pasadas elecciones autonómicas al alcanzar "una mayoría absoluta única en toda España".



"PARÁLISIS DE LAS MAREAS"



En su discurso ha agudizado sus críticas hacia las mareas, a las que ha afeado que tengan "sensibilidad" con quien incumple la ley, pero "desprecio" a quien la defiende, en una semana marcada por los disturbios registrados en Santiago a raíz del desalojo de un local okupado como centro social.



Después de estos hechos, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, han protagonizado varios enfrentamientos verbales.



A las mareas, también les ha afeado su "parálisis", antes de referirse a los conflictos internos del PSOE. Así, se ha lamentado de que hace "dos años" que el PSdeG "no existe" y "sus restos nada más que son los restos que a las mareas de Podemos les faltaban para estar en los gobiernos".



Enfrente y con la vista puesta en las municipales, ha llamado a los suyos a "trabajar duro".



RECUPERAR "VIEJAS Y BUENAS TRADICIONES"



Por su parte, el líder provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha presumido de la "unión" del PP y de su "compromiso" con la gente frente a otros partidos que "ni gobiernan, ni gestionan".



Al tiempo, ha destacado la "importancia" de recuperar "viejas y buenas tradiciones" como esta romería que, en su opinión, demuestran que los populares, "además de trabajar juntos, saben pasarlo bien juntos".



Y es que, aunque Feijóo dejó de lado esta tradición, la romería del Monte do Gozo marcó una época en el PPdeG, cuando estaba al frente Manuel Fraga.



"Unidos es como conseguimos siempre los mejores resultados. Y esa unión es la que nos hace diferentes al resto de partidos y es la que nos iguala, más aún, a los gallegos", ha sentenciado Calvo, quien ha destacado la gran afluencia a esta cita y ha agradecido la implicación de los 93 ayuntamientos de la provincia.