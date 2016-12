Feijóo dice que sueldos públicos no suben sino que recuperan parte de bajada

Núñez Feijóo ha vuelto a contestar tras la reunión semanal de su Ejecutivo a la polémica surgida la pasada semana tras conocerse que en el anteproyecto de presupuestos que la Xunta ha enviado al Parlamento cobrará un 7,5 por ciento más que el año anterior, hasta casi 73.000 euros.

"Todo el mundo sabe que los sueldos en la Administración pública gallega no subieron en el presupuesto de 2017. Lo que se hizo tras un acuerdo sindical fue recuperar parte de la bajada que sufrieron los sueldos en la legislatura anterior. Por lo tanto, la subida para los empleados públicos y para los cargos públicos es de cero (euros)", ha afirmado.

Tras las bajada aplicada en 2013 a los empleados públicos, la Xunta recupera en los presupuestos de 2017 las tablas vigentes en 2012, lo que incluye también a los cargos, como el presidente y los conselleiros, entre otros.

Otra cuestión, ha explicado Núñez Feijóo, es que en los Presupuestos Generales del Estado se contemplen "incrementos salariales" para todos los empleados públicos de España, ya que en ese caso habría que analizarlo.

"Todo el mundo sabe que lo que hicimos es lo que pactamos hace un año, recuperar parte del salario que durante la recesión y las crisis económicas fuimos disminuyendo los empleados públicos en su totalidad, altos cargos y el resto", ha concluido.

Además, ha destacado, ante las críticas de los grupos de la oposición en el Parlamento, que esos diputados "saben perfectamente" que el Gobierno gallego cobra menos que el que había en 2009 formado por PSdeG y BNG.

"En consecuencia, no creo que sea razonable ni proporcionado hacer este tipo de lecturas que son, francamente, impropias de cualquiera que quiera hacer una propuesta o crítica razonable o motivada", ha afirmado.

Además, preguntado por una posible recuperación de sueldos en el Parlamento, ya que también hubo bajadas durante esos años, ha dicho que es un asunto que no afecta al Gobierno gallego y que por lo que sabe "no está sobre la mesa", por lo que ha indicado que no tiene "nada que decir" sobre ese tema. EFE

