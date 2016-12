Feijóo desvela acuerdos en cuatro de cinco tramos con dificultades en el AVE

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha dicho en conferencia de prensa que la fecha de 2018 es "año de referencia, irrenunciable" si bien ha reconocido que no puede decir que se vaya a entregar "al 100%" en esa fecha, porque eso "sería desconocer la realidad de los tramos" que trasladó el ministro en su visita a Galicia la pasada semana.

Ha insistido en que si hay "la mayor parte del trazado en 2018" lo que hay es que solucionar los cinco tramos concretos donde ahora hay problemas, unos 18,5 kilómetros.

Se trata de un viaducto que está sin comenzar, dos túneles con "enormes" dificultades técnicas y de contrato con las empresas y otros dos tramos en los que "las empresas plantean la rescisión de contrato".

Ha explicado que hubo empresas que presentaron "ofertas con bajas del 40, el 50 y el 60% y que ahora planean reformados" y otro tipo de cuestiones.

Se trata de "un juego viejo y conocido", en el que las empresas, ha dicho, "se presentan con cuantías no cumplen los costes y luego plantean problemas a la administración".

"No puedo mirar a otro lado en estas cuestiones porque son ciertas", ha insistido Núñez Feijóo, que ha apuntado que "lamentablemente" es una cuestión que sucede con las grandes infraestructuras desde el punto de vista técnico.

Ha señalado que espera del ministro "soluciones concretas" para los cinco tramos pendientes "en el mes de enero" y ver cómo se podría resolver la situación si finalmente alguna se rescinde el contrato a alguna empresa.

En cualquier caso, ha insistido en que lleva "meses" diciendo que "la parálisis" en el Gobierno de España iba a afectar a las grandes infraestructuras del país.

Y ahora, ha añadido, la preocupación es que si no hay presupuesto para 2017 vuelva "la incertidumbre" ya que "los responsables" de la falta de gobierno en España no pueden decir ahora que la responsabilidad es de quien estuvo "bloqueado" y si ahora "bloquean" los presupuestos no se puede "echar la culpa" al Gobierno, ha señalado.

"En cuatro casos hay buenas noticias", ha incidido en la comunicación del ministro y en enero se conocerá "sin trampa ni cartón" el impacto de la parálisis de un año de gobierno en esos tramos", ha concluido.