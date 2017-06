Feijóo critica el uso de escolares "como rehenes" en una huelga

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó de "gravísimo" el "incumplimiento" de los servicios mínimos en la huelga de transporte de viajeros, así como que se "use como rehenes" a escolares y al resto de gallegos usuarios de los autobuses. Al tiempo, evidenció sus sospechas de que, además de la huelga, haya también un cierre patronal encubierto. Preguntado expresamente, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, por la posibilidad de que haya un cierre patronal, Feijóo replicó que "se irá viendo en los próximos días". "Para poder confirmar esa sospecha, creo que hay que ser prudente", indicó.



Dicho esto, constató que hay "cosas raras" en la huelga. A modo de ejemplo, señaló que "es la primera vez" que los trabajadores "no quieren negociar con la Administración, sino que quieren negociar con las empresas y la Administración de forma simultánea". Al respecto, ha indicado que "eso en los conflictos normales nunca se produce".



Acerca de si el impulso de expedientes sancionadores le parece la mejor fórmula para activar el diálogo, replicó que el derecho a huelga es "tan importante y sagrado" como los derechos de los usuarios, y tildó de "inadmisible" el incumplimiento de los servicios mínimos. Así, reprobó que se "cogiese como rehenes" a escolares y otros usuarios de los autobuses, e incidió en que los estudiantes tienen que poder ir a clase. Lo contrario, reflexionó, sería equiparable a que en una huelga de sanidad no se pudiera acudir a urgencias. "Sería inconcebible", dijo, convencido de que los gallegos "no merecen este trato".

Llamamiento al diálogo

En cuanto al diálogo, el presidente gallego apostó por él y subrayó que se convocó "una mesa con las empresas" y "otra con los trabajadores", a la que "no acudieron", y añadió que esta vía no está cerrada y que la Xunta "garantiza" a los trabajadores que "mantendrán sus puestos de trabajo".

Tras aludir a la subrogación, consideró "sorprendente" que la Xunta tenga que "buscar una solución" ante la decisión de las empresas de "renunciar a sus concesiones". A su juicio, las empresas "renuncian a que sus trabajadores tengan trabajo" y la Xunta, pese a ello, "busca lo contrario".

Por ello, apeló a que, "si los sindicatos quieren defender a los trabajadores", deben saber que la mesa de negociación "está abierta y nunca fue levantada por parte de la Administración". "Esta tarde volveremos a intentar negociar con los sindicatos, lo haremos cuando toque con las empresas, pero incumplir los servicios mínimos y que los escolares no puedan ir al colegio es muy grave, gravísimo", dijo, antes de conocer el nuevo plantón de las centrales a la Xunta.