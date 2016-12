Feijóo, convencido de que se podrá ganar el tiempo perdido con el AVE

n n n El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rechaza, a la espera de la reunión que tendrá lugar en enero, imponer al Ministerio de Fomento una fecha tope para la llegada del AVE a Galicia y se declara "tranquilo", pero también anticipa que la Consellería de Infraestruturas analiza la información para articular una propuesta que "contrastará" con la que, llegado el momento, el ministerio ponga sobre la mesa. En una entrevista, preguntado expresamente acerca de si Galicia exigirá una fecha concreta a Fomento, tras darse por hecho que la alta velocidad no llegará finalmente en 2018, respondió que la Xunta está analizando la documentación facilitada por el Gobierno y sabe cuáles son los cinco tramos con dificultades, "de los que cuatro están desbloqueados y hay uno sobre el que se está hablando y discutiendo".

A renglón seguido, añadió que el departamento de la Xunta encargado de gestionar las infraestructuras está también "lógicamente" analizando "las posibles soluciones para ganar tiempo perdido" en el AVE. "Y vamos a contrastar nuestra propuesta con la de Fomento; eso va a formar parte de la reunión", advirtió.

En todo caso, rechazó hablar de "fechas tope". Solo avanza que hay que ser "prudente", dado que se "perdió un año" con el Gobierno en funciones, pero también "ambicioso". "Es verdad que hemos perdido un año, pero a ver qué posibilidades tenemos para recuperar parcialmente lo que hemos perdido", reflexionó.

Eso sí, está convencido de que el AVE a Galicia es "una cuestión irreversible" y se encuentra "tranquilo" porque "el primer valedor" de la alta velocidad es "el presidente de España", Mariano Rajoy. Por ello, aun consciente de que necesita precisar a los gallegos "el semestre concreto de la entrada del AVE en Ourense", se niega a "alarmar". Aunque sí le preocupa "la incógnita" de los Presupuestos del Estado. "Sin presupuesto de 2017, la ejecución, el impulso y el ritmo de finalización del AVE sigue estando en interrogante", avisó.

Feijóo también mantiene que no renunciará el "objetivo" de conseguir el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9), aunque ve un "gran avance" que, "por primera vez", el Gobierno de España haya aceptado "hablar de una gestión conjunta de la autopista" en una comisión bilateral. En el marco de la misma, ratificó que la Xunta planteará "una política más flexible de peajes en función de franjas horarias y de ocupación de la autopista". Preguntado acerca de si esta propuesta será para todos los ciudadanos o para el colectivo del transporte, no lo concretó. "Tendremos que estudiar los tráficos, franjas horarias, ver vehículos pesados, personas que frecuentan la autopista ida y vuelta... En fin, distintas cuestiones", argumentó.

En el apartado de impuestos, ratificó que "la presión fiscal va a bajar en Galicia en esta legislatura" y reiteró su apuesta por ampliar las exenciones para la compra de viviendas en el rural. Y es que, en su tercer mandato, sitúa el rural en su lista de "prioridades", en la que también está la demografía, la "mejora" de servicios públicos y la "finalización" de infraestructuras sanitarias, y la educación.

operación Cóndor

Por otro lado, ironizó con la posibilidad de que "haya gente" que dice que actúa "como consecuencia de recibir unas botellas de vino", en relación a los supuestos regalos que le habría enviado el presidente de Monbus, Raúl López, según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera que figura en el sumario de la Operación Cóndor. De hecho, consideró "sorprendente" que alguien llegue a esta conclusión cuando el propio empresario se quejó ante la instructora, Pilar de Lara, de que Feijóo no le recibía.

Feijóo, que será padre en febrero, defendió que su aspiración política está "más que colmada" e insistió en que su compromiso es ser presidente de Galicia "hasta 2020".

"Por una España igualitaria, justa y unida bajo una corona"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al Apóstol Santiago que permita a Galicia continuar defendiendo sus singularidades dentro de "una España igualitaria y justa y unida bajo una Corona que encarna una tradición modernizada". Feijóo hizo esta declaración durante su intervención como delegado regio en la ceremonia de Traslación de los restos del Apóstol.