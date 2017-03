Feijóo carga contra Rivera por sus "inconsistentes propuestas"

n n n El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que en Ciudadanos "hay cosas poco meditadas y reflexionadas" como demuestra su estrategia en Murcia o su apuesta por limitar los mandatos, y por esta razón, reprocha a Albert Rivera que sea "bastante inconsistente en sus propuestas". Son dos de las afirmaciones que sobre la situación política actual hizo Feijóo en una entrevista, que también aprovechó para lamentar las circunstancias que atraviesa el PSOE en estos momentos.

"Me gustaría que acertara" tras las primarias y el congreso para elegir al secretario general, y que "se reconstruya y reoriente", porque, a su entender, desde la aprobación de la Constitución no ha habido un Partido Socialista "con tan poca autoestima sobre su importancia en la democracia española". Además, apunta, se está caracterizando últimamente por no tener "criterio". "Si el criterio del PSOE es que no gobierne el PP aunque gane, y que gobierne Podemos aunque no gane, eso le abocará a ser tercera fuerza política", vaticinó.

Según su opinión, el Partido Socialista es el elemento clave de una legislatura de duración incierta por las dudas que rodean la tramitación de los Presupuestos de 2017, que el presidente gallego da por seguro que el Gobierno presentará en el Congreso a lo largo de las próximas semanas. Es la única seguridad que ofrece al respecto, ya que sobre la tramitación no tiene garantías; reconoce, no obstante, que "puede que no haya Presupuestos, que eso sería "una pésima noticia para España" y que los partidos que lo impidan "lo pagarían en las urnas" en caso de que se adelanten las elecciones generales.

Así que, para el presidente gallego, del PSOE dependerá en gran medida que haya nuevas cuentas públicas. Es más: dependerá de quién lo lidere. Feijóo únicamente dice sobre las primarias socialistas que "a Susana Díaz parece que le salen las cuentas" y que "la militancia parece que prefiere a Pedro Sánchez". De Patxi López afirma que le sorprende el rumbo que ha tomado porque "su carrera política tiene que ver con el apoyo que el PP vasco" le dio en su momento para que fuera lehendakari.

La relación del PP y de Ciudadanos ha estado marcada en los últimos días por la limitación de mandatos y por la situación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Dos asuntos, dos discrepancias. Sostiene Feijóo sobre acotar los tiempos de mandato político que es algo que "en la Constitución no está", por lo que lo tilda de "planteamiento poco meditado". Pero lo más importante de esta iniciativa es que al final "cercena derechos civiles" como el de presentarse a elecciones.

exceso de ciudadanos

También le sorprendió "mucho" la posición del partido de Albert Rivera pidiendo la dimisión del presidente murciano, pues lo que viene a exigir es la renuncia de un cargo público "sólo por que le llamen a declarar". "Me parece un exceso de Ciudadanos y un planteamiento que acredita falta de experiencia y una frivolidad que lamento", recalca el presidente de la Xunta de Galicia.

Ante estas críticas, y en respuesta a una pregunta sobre si se fía del líder de Ciudadanos, Feijóo explica que el Rivera que se da a conocer en Cataluña, al principio de su andadura política, le resulta "un personaje muy interesante", pero no el de ahora, porque "desde que da el salto" al panorama nacional se ha caracterizado por ser "bastante inconsistente en sus propuestas". n