Feijóo asegura que sin el traspaso de la AP-9 se incumplirá una promesa electoral

Durante la sesión de control en el Parlamento gallego, Núñez Feijóo ha defendido que tanto en la oposición como en el Ejecutivo autonómico pidió a gobiernos de PSOE y PP el traspaso de esta infraestructura, algo que otras fuerzas políticas no hicieron.



El Parlamento gallego reclamó por unanimidad hace dos semanas el traspaso de la AP-9 a Galicia con una propuesta que será debatida en el Congreso. Apenas unos días después, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, manifestó que la intención del Gobierno es que la titularidad siga siendo estatal.



Núñez Feijóo ha afirmado que no depende más que del voto de los gallegos y ante la posibilidad de la negativa del traspaso ha dicho que sólo le caben dos alternativas; cumplir su programa electoral o seguir los "dictados" de su partido en Madrid.



"No tengo duda, voy a cumplir el programa electoral", ha concluido.



El portavoz socialista en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, había afeado a Núñez Feijóo que únicamente reciba del Gobierno de Mariano Rajoy "bofetada tras bofetada", tanto con el traspaso de la AP-9 como con los plazos del AVE.



Según Fernández Leiceaga, Galicia está pagando "la sumisión" de Núñez Feijóo a su partido "porque aquí (Rajoy) no tiene un fuego que apagar" y por eso mientras hace "recortes" el presidente gallego "mira para otro lado".



Ha calculado que con las inversiones actuales la previsión de llegada del AVE a Ourense es 2024 por lo que ha planteado a Núñez Feijóo que convoque a todos los grupos parlamentarios y se cree una comisión especial de infraestructuras en el Parlamento que en un plazo de dos meses elabore un calendario de actuación con las necesidades de Galicia.



"Un frente común, ya que usted en solitario no es capaz de arrancar los compromisos necesarios", ha concluido.



"Y si hay problemas de fondos, con las comisiones pagadas en Génova (dirección de la sede del PP) que nutrieron la caja B por la que tiene que declarar el presidente del Gobierno (como testigo) ¿cuántos kilómetros de AVE podríamos haber hecho?"



Núñez Feijóo ha restado legitimidad y credibilidad al portavoz socialista a la hora de hablar de plazos en infraestructuras y ha mostrado un recorte de prensa según el cual el actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, indicaba en su etapa de ministro a finales de los ochenta que la alta velocidad llegaría a Galicia en el año 1993.



Sobre la AP-9 ha criticado el "pacto ruinoso" que hizo el gobierno de PSdeG y BNG con el Ejecutivo central de José Luis Rodríguez Zapatero para la bonificación de peajes en Rande y A Barcala y ha considerado que si el Estado asume que debe pagar en solitario esa cantidad será "el mejor negocio" en la autopista en esta legislatura, ya que Galicia se ahorraría 180 millones de euros hasta 2043, ha dicho.