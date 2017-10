Feijoo asegura que la situación es "critica" en Galicia tras una noche en la que "la actividad incendiaria no ha cesado"

"Seguimos con quince zonas de máximo peligro en las que hay posibilidad de afectación de viviendas, ha llovido en alguna zona pero en Ourense y Lugo no hemos tenido agua y la situación es crítica; tenemos tres muertos confirmados y la preocupación sigue latente", ha explicado Feijóo en declaraciones a la COPE recogidas por Europa Press.



El jefe ejecutivo gallego ha expresado, no obsatnte, su deseo de que las condiciones metereológicas sean este lunes menos adversas. "Si no se levanta viento y los aviones pueden despegar, hoy puede ser un mejor día que ayer, pero vamos a verlo", ha indicado.



Feijóo ha insistido en que los fuegos han sido provocados y ha recordado que durante toda la semana han ardido espacios protegidos de las cuatro provincias gallegas. "El fin de semana esta gente sabía que las condiciones climatológicas iban a ser muy adversas, que la cola del huracán iba a dejar vientos de 70 kilómetros por hora y hemos tenido incendios que han entrado desde Portugal; en definitiva, todo lo que podía ocurrir mal ocurrió y lo hizo de forma simultánea".



Ha destacado, asimismo, los recursos desplegados sobre el terreno con 530 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), más bomberos municipales y comarcales.