Feijóo apela a la "Galicia del sí" frente al "bloqueo" de España

El presidente del PPdeG y candidato a presidir la Xunta de Galicia por tercera vez, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al modelo de gestión de una Galicia que avanza en contraposición con la situación "de bloqueo" y de "los vetos" en España y cuya situación, ha lamentado, "no sirve a nadie".

"Somos la Galicia del sí. Sí hay sentimiento, sí hay unidad, sí hay responsabilidad, estabilidad y sí hay progreso", ha proclamado Feijóo durante la clausura de un acto del PPdeG en Maceda, donde ha estado arropado por la mayoría de conselleiros en funciones; los cabezas de lista por otras provincias; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices y el portavoz del PP en el parlamento Pedro Puy, entre otros.

Durante su intervención, ha enfatizado que el PPdeG es un partido que "sí está" y que "sí cumple" frente al "bloqueo" político "de vendettas, de líneas rojas" -en alusión a la situación actual- y que espera que no quede "en manos de los del no" tras asegurar que la actual situación "no sirve de modelo a nadie" mientras la de Galicia "sirve de modelo a todos".

"No sé si España va a salir de su atasco ni cuándo saldrá y si la oposición va a resolver los problemas en que están enredados", ha proclamado Feijóo, quien ha destacado la experiencia del Partido Popular respecto a aquellos grupos que gobiernan en ciudades o comarcas muy concretas.

Para refrendar esta afirmación, ha enumerado alguno de los logros alcanzados por su gobierno, entre ellos, el descenso durante "33 meses consecutivos" de las cifras del paro, el crecimiento de la economía en los últimos once trimestres y el descenso del número de parados.

También ha resaltado las ventajas fiscales, como la reducción de impuestos o el impulso a sectores estratégicos, cuestiones ambas, que permiten que hoy las familias gallegas tengan "más capacidades para sacar adelante a los hijos que en cualquier otra comunidad autónoma".

Haciendo alusión a la fallida investidura, el líder de los populares ha criticado que otros partidos estén más centrados en echar "la culpa al de lado", diciendo que la responsabilidad "es de los demás" mientras el PPdeG es un partido que "busca soluciones" y que "avanza".

Son -estos partidos- que "nacen para un momento y que se disuelven pasado el momento", ha mentado Feijóo, quien ha censurado a aquellos "que mudan para buscar otra fórmula y que nadie los conozca".

En alusión velada a formaciones como En Marea y Podemos, ha recordado que estos partidos en la anterior legislatura "se dinamitaron entre sí y ahora dicen que se unen para buscar escaños pero no para buscar unidad del país".

Como contraposición, ha subrayado que el PPdeG es "el partido de la gente" y de "la estabilidad" y que representa a todos los gallegos.

Precisamente, el presidente del PP ourensano, Manuel Baltar, ha apelado en su discurso a "hacer Galicia" con el reto de poder repetir, al menos, "los 41 escaños" actuales que les permitan revalidar con creces la tercera mayoría absoluta.

Es el "buen punto de partida", ha comentado Baltar, quien ha asegurado que este 25 de septiembre en el partido "nos jugamos mucho".

Precisamente, refiriéndose a la fallida investidura, el alcalde de Maceda, Rubén Quintas, ha señalado que "con Galicia y con los gallegos no se juega", por lo que ha llamado a apostar por un partido que "tiene fuerza" como el PP, al que ha defendido metafóricamente como "el tronco" de Galicia frente a esos partidos "ramificados" en "cien o doscientos" grupos distintos.