Feijóo antepone estabilidad a la deriva de otras autonomías

n n n El candidato del PP a las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo, se ofreció para seguir liderando un Gobierno estable y que Galicia "no se meta en la deriva de otras comunidades" ni en el negativismo de la política nacional, y máxime ante la falta de alternativa real, nunca tan clara como ahora. En un desayuno informativo en Madrid, Feijóo repasó las perspectivas electorales de su partido para el 25 de septiembre y analizó la situación política nacional.

"Los políticos estamos para intentar resolver algún problema, no para ser la causa de la mayoría de los problemas", advirtió ante la situación de "bloqueo generalizado" en la que, a su juicio, se encuentra el país, "secuestrado" por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Su "empecinamiento" en impedir que haya Gobierno puede conducir a España al "colapso", le ha avisado, y, tras compararle irónicamente con Groucho Marx en su actuación en "Plumas de caballo" y su célebre frase "Me opongo", confió en que rectifique "a tiempo" o que "alguien" le obligue a hacerlo.

"La política no es un juego, ni una especulación académica, ni un laboratorio. No se puede jugar, especular ni experimentar con personas", proclamó. Además, consideró que sería "una irresponsabilidad" vincular la hipotética formación de Gobierno en España al resultado de las elecciones gallegas y vascas. "Los gallegos no pueden arreglar la situación de colapso del Gobierno de España", le dijo a Sánchez.

falta de alternativa

De Galicia aseguró que el reto de su partido no es que gane el PP o él como candidato, sino que prevalezca un modelo de Gobierno frente a otro que "aspira a no dejar gobernar". Tanto es así que, según su criterio, nunca había habido una falta de alternativa real tan clara como ahora en Galicia, con En Marea y Podemos formados por más de una cuarentena de partidos y un PSdeG regido por una gestora y "una enorme dificultad para encontrar a un responsable".

En cuanto a su persona, fue tajante: "Los gallegos decidirán. Si quieren que me quede, aquí estoy. Si no me necesitan, asumiré como no puede ser de otra forma el resultado de las urnas", subrayó.

Respecto a la fallida investidura de Mariano Rajoy, lamentó que, sobre el "principio incuestionable" de que las mayorías se construyen en el Parlamento, se pretenda levantar otro principio "espurio" según el cual "esa mayoría parlamentaria debe soslayar la que se expresó en las urnas y no completarla, como dicta cualquier lógica democrática". Con ese convencimiento, apostilló que no existe política más vieja que la "negativista". "No hay política más anacrónica que aquella que se fundamente en prejuicios y apriorismos", opinó.

Durante su discurso reivindicó además su gestión en Galicia en los últimos dos mandatos y explicó que se ha basado en tres principios: preservar la cohesión social, mantener un nivel adecuado en la prestación de los servicios y preparar la recuperación. Gracias a "ese superávit de responsabilidad", incidió Feijóo, la Xunta ha podido abrir nuevas oportunidades de empleo, ha eliminado impuestos como el de sucesiones, ha aprobado medidas de conciliación, ha construido nuevos hospitales y centros de salud y ha mejorado centros públicos de enseñanza.

inconformismos opuestos

De hecho, apuntó que han sido la cohesión social y la estabilidad institucional las que han hecho posible que se afianzaran sectores tradicionales de la industria gallega, como el naval o la automoción, y que afloraran otros sectores emergentes como el aeronáutico. En este contexto, indicó que el próximo 25-S se confrontarán en las urnas "un inconformismo creativo" y otro "destructivo, declamatorio y estéril".

No tuvo problemas en responder si se plantea dar el salto a la política nacional al asegurar que él, como presidente autonómico, ya es un político nacional. "Somos un Estado de las autonomías, no un Estado rodeado de autonomías", dijo.

Al desayuno informativo asistieron, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Empleo, Fátima Báñez; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y los presidentes de Madrid, Cristina Cifuentes, y Murcia, Pedro Antonio Sánchez. n