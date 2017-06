Según ha informado la Central de Atención a Emergencias 112-Galicia, un particular alertó sobre las 7,50 horas de que se había encontrado un coche accidentado entre unos eucaliptos en el kilómetro 193 de la carretera N-640, en dirección a Caldas.



Tras recibir el aviso, fueron movilizados hasta la zona efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos do Deza y GES de A Estrada, que tuvieron que liberar a la conductora del interior del turismo.



Posteriormente, la mujer fue asistida en el punto por personal sanitario del 061, que desplazó tanto una ambulancia como un helicóptero medicalizado. Finalmente, no pudieron hacer nada por salvar su vida.



SALIDA DE VÍA EN MEAÑO



Por otra parte, una persona ha resultado herida a primera hora de la mañana de este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio pontevedrés de Meaño.



El suceso ocurrió sobre las 7,30 horas en el kilómetro 8 de la carretera PO-550, a la altura de Dena, donde el vehículo implicado se salió de la vía.



Hasta la zona se desplazaron los Bomberos do Salnés y efectivos del GES de Sanxenxo, así como agentes de tráfico y mantenimiento de carreteras. Una persona tuvo que ser atendida por personal sanitario.