Fallece ahogado durante un baño en la presa de As Conchas

n n n Enrique F.G., de 81 años, falleció ahogado en la tarde del pasado lunes tras decidirse dar un baño en el embalse de As Conchas, prácticamente en la desembocadura del río Cadós. El octogenario, residente en Barcelona pero nacido en la localidad de Nigueiroá, en Bande,estaba de vacaciones junto a su mujer en su pueblo natal. Sobre las ocho de la tarde del lunes se lanzó al agua cuando estaba dando un paseo por los alrededores de la presa en compañía de un familiar, que en la orilla. El fallecido nadó unos cuantos metros, pero su familiar terminó perdiéndolo de vista y se alarmó al comprobar que no salía del agua. Ante la tardanza, se asustó y pensó en llamar a los efectivos de Emergencias, pero no disponía de teléfono móvil, por lo que se desplazó hasta el pueblo, situado a escasa distancia, para pedir ayuda, alertando al Servicio de Emergencias 112.

Al lugar de los hechos acudieron el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Muíños, que se desplazó con una lancha, Protección Civil de Bande, Guardia Civil y una ambulancia de Urgencias Médicas. Los efectivos rastrearon buena parte de la cola del embalse y el río Cadós, pero no hallaron rastro del octogenario hasta poco antes de la medianoche, cuando divisaron el cadáver en la orilla opuesta a la que el había lanzado para tomar el baño.

Los trabajadores del GES de Muíños recogieron el cuerpo del fallecido y lo trasladaron en su embarcación hasta tierra firme, donde el personal sanitario ya no pudo reanimarlo.

Las autoridades judiciales ordenaron posteriormente el levantamiento del cadáver con el objetivo de trasladarlo al CHUO para realizar la autopsia.

El fallecimiento de Enrique F.G. causó conmoción entre los vecinos de Muíños y Bande. El octogenario tenía su residencia fijada en Cataluña, pero viajaba con frecuencia a su pueblo natal, donde era conocido. Sus hijos se desplazaron ayer desde Barcelona para arropar a su madre y estar presentes en el funeral. n