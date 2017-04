"El enoturismo tendrá un papel clave en el futuro de Valdeorras"

Aterrizó desde la bodega cooperativa ruesa Virxe das Viñas para sustituir a José Vicente Solarat, después de que este presentase su dimisión al carecer de suficientes apoyos en el organismo. El actual presidente comenzó su gestión en un sector lastrado por una fuerte división.

¿Qué valoración hace de un año de presidente del Consello?

Ha sido un año repleto de trabajo en el que quise poner el acento en la intensificación de acciones de promoción. Así, lanzamos una completa campaña bajo el lema "Saber hacer único" en las siete ciudades principales de Galicia; le dimos una vuelta a la Feria del Vino y estuvimos presentes en prestigiosos foros internacionales.

¿Qué otras prioridades ha tenido su acción de gobierno?

La apuesta por la formación y el apoyo a todos aquellos que componen el sector en la comarca, a los de mayor dimensión, pero también a los más pequeños, ha sido, sin duda, una prioridad. También trabajamos para obtener la acreditación ENAC y reforzamos los trabajos de control, inspección y regulación de la vendimia. Además, contratamos una auditoría para conocer la situación económico-financiera y corregir deficiencias de gestión.

¿Fueron difíciles sus primeros momentos en la presidencia?

A nadie se le escapa que el Consello, cuando hace un año un grupo de vocales propuso mi nombramiento como presidente, no era una balsa de aceite. Desde el primer momento ofrecí transparencia y diálogo como piedras angulares de mi mandato y sigo obstinado en esta idea. Aunque podamos tener nuestras diferencias, es necesario que todos rememos en la misma dirección.

¿La división es ahora menor?

Creo que, poco a poco, alguna gente se ha dado cuenta de que he llegado al puesto con buenas intenciones, que estoy aquí para intentar aportar y para ayudar a construir, en positivo, las bases de futuro del sector. También que la máxima de diálogo y transparencia se está cumpliendo, puesto que informamos en los plenos de las acciones que promovemos, intentando siempre el máximo acuerdo.

Dos vocales lo denunciaron por cargos en la tarjeta del Consello que asegura no haber autorizado. ¿Le afectó ir al juzgado?

No es un trago agradable para nadie prestar declaración en un juzgado, obviamente. Mucho menos cuando uno tiene la absoluta seguridad de que los hechos que figuran en la denuncia son falsos. Parece, además, que el juez también lo tuvo claro puesto que tan solo unos días después de mi declaración emitió un auto ordenando archivar las diligencias preliminares.

Además, están los pleitos iniciados por dos bodegas a las que se le impidió vender partidas de vino con el marchamo de la DO.

Es un tema que está siendo estudiado por la justicia y en los próximos meses conoceremos si el Consello Regulador va a verse perjudicado o no. En cuanto conozcamos el contenido de las sentencias, por supuesto lo comunicaremos. Y, sobre todo, como no podría ser de otra manera, acataremos las decisiones que la justicia tome.

¿Cree que fuera de Galicia son suficientemente conocidos los vinos de Valdeorras?

Cada vez son más conocidos y apreciados. Para lograrlo fue fundamental que el sector haya sido capaz de mejorar la calidad de los procesos necesarios para la elaboración de un buen vino. También ayudó el incremento de acciones promocionales, que influyó en el hecho de que celebridades como Guardiola o Springsteen se hayan rendido a nuestros vinos y que publicaciones como la Guía Peñín señalen que nuestros caldos son los terceros mejores del país.

¿Conoce a alguna bodega de otras DO que vaya a instalarse próximamente en Valdeorras?

Es cierto que existen rumores, pero oficialmente no tenemos constancia de esta situación.

¿Hacia qué mercados van dirigidas las campañas promocionales del Consello?

El estatal es nuestro mercado natural, teniendo en cuenta las dimensiones de nuestra DO. Por este motivo, muchas de nuestras campañas se centran en Galicia, en particular, y en el resto de España, en general. Estamos planificando un par de acciones de promoción en Madrid y quizás también toquemos Levante y Baleares. En cuanto al ámbito internacional, vamos a tener presencia confirmada en ferias de referencia en Alemania y Reino Unido y estamos valorando la posibilidad de ir a Hong Kong.

¿Por qué muchos bodegueros son reticentes a apostar por el enoturismo?

El enoturismo puede jugar un papel clave en el futuro de Valdeorras. Desde el Consello contribuimos a la reciente revitalización de la Ruta del Vino, que estaba prácticamente inoperativa, reclamando su inclusión en la marca Enoturismo de Galicia. Sin embargo, no siempre es fácil para las bodegas pequeñas contar con medios adecuados para poder abrir sus puertas a visitantes. Por eso, es necesario contar con un mayor apoyo de los organismos competentes, por ejemplo, en turismo y promoción económica.

Medio Rural prevé convocar elecciones al Consello. ¿Optará a la presidencia?

He recibido numerosas muestras de apoyo a mi gestión, absolutamente basada en la honestidad y en la transparencia, procedentes de bodegueros, viticultores, representantes sindicales y otros miembros del sector. Al final, será cuestión de los vocales electos apoyar aquel perfil que consideren más conveniente.