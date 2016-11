Se enfrenta a pagar 30.000 euros por pegar a su vecino

Un vecino de Vilariño de Conso se enfrenta a una indemnización de 28.939 euros, una pena de prisión de cuatro años y seis meses, una orden de alejamiento de 100 metros de domicilio y lugar de trabajo y la prohibición de comunicarse, por haber cometido un supuesto delito de lesiones al propinarle un puñetazo a su vecino y compañero de trabajo, Álvaro A.R. (que también presenta una denuncia por lesiones de su vecino por dicho altercado) y haberle hecho saltar siete piezas dentales.

Los hechos se produjeron en el mes de junio del 2015, cuando supuestamente el acusado, Manuel E.R, increpó a Álvaro A.R. por haber pasado por encima de un campo suyo con un tractor.

Por un lado, el acusado contó que fue a casa de Álvaro A.R "pero no entré". Reitera que le pidió explicaciones y que éste le dijo que le pagaría los desperfectos pero luego "se abalanzó sobre mí". El acusado, dijo que su vecino llevaba dos hierros en la mano cuando lo increpó "pero le agarré por las muñecas y sólo forcejeamos", pero fue en este momento "donde me lesioné la mano y la pierna".

Ambas versiones coinciden hasta lo del ofrecimiento de costear el daño, a partir de ahí, el argumento cambió. Álvaro A.R. contó que cuando se ofreció a pagar los gastos su vecino le dijo "¿con qué vas a pagar tú miserable muerto de hambre?", una frase que una testigo y vecina de ambos aseguró oír.

Tras eso, comenzaría el forcejeo en el cual recibió una patada y varios puñetazos que provocaron su caída al suelo: "Sentí como me pegaba y cómo me caían los dientes, luego pedí socorro pero nadie me atendió", narró Álvaro. En el momento en el que estaba en el suelo, su supuesto agresor le diría "no te levantes o te sigo dando", una frase que oiría otra testigo, también vecina, desde la calle. Ambas testigos aseguraron no haber visto la pelea.

Como resultado del conflicto, Álvaro A.R, ademas de la pérdida de las siete piezas dentales, sufriría un corte en la boca, en el que tuvo que recibir puntos, y una contusión en el hombro derecho. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación mantuvieron a Manuel E. R. como el autor de las lesiones.

Por otro lado, la defensa argumenta que hay un parte de lesiones de Manuel E.R. "que son producto del ataque" y que "es importante destacar que Álvaro A.R. fue conduciendo a urgencias el día de autos" aunque tenía su hombro derecho lesionado por culpa de la pelea. La vista concluyó a la espera de una sentencia.

La caída de los dientes, un problema de caries

De los casi 30.000 euros de indemnización, 9.890 euros corresponden al tratamiento odontológico por la pérdida de esas siete piezas. Además de 15.098,82 euros las secuelas ocasionadas por la pelea, entre otros.

En todo momento la defensa preguntó, tanto al facultativo de urgencias que atendió a Álvaro A.R. como a la odontóloga de O Barco que hizo el presupuesto del arreglo, si apreciaron algún indicio de enfermedad dental. Tanto la odontóloga como el médico de urgencias, aseguraron que durante su examen vieron varias caries en la dentadura, pero el forense, encargado de remitir el informe de lesiones, reiteró no haber visto indicios de alguna enfermedad bucodental que pudiese haber favorecido la caída de esas siete piezas.

Al mismo tiempo dijo que la herida que Álvaro A.R. tenía en su boca, en la cual le pusieron dos grapas, se podría corresponder al lugar donde su vecino le propició el golpe. Finalmente, en cuanto a la lesión que Manuel E.R. sufrió en su mano, el forense dijo que es compatible con el posible puñetazo que le propinó a Álvaro A.R.