Dorribo dice ante el tribunal que "me he quedado sin nada"

n n n El empresario lucense Jorge Dorribo declaró ayer en el inicio del juicio por la denominada Operación Campeón en el que manifestó: "Me he quedado sin nada, me lo quitaron todo". Sobre las 10,20 horas arrancó el juicio oral de este caso sobre supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma famaceútica Nupel, de la que dijo que desconocía que tuviera una contabilidad B. En la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo el principal investigado y propietario de esta empresa, Jorge Dorribo, solo respondió a la Fiscalía para explicar que se ha quedado "sin nada".

De los doce procesados que se sientan en el banquillo de los acusados solamente uno no llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, en concreto Javier Rodríguez, uno de los socios de la empresa Proitec que asesoraba a Dorribo. La Operación Campeón se inició a finales de mayo de 2011, tras las municipales de ese año, bajo la instrucción de la juez Estela San José, en el marco de la que se investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto al empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel.

Además, la investigación salpicó a altos cargos políticos de varios partidos; del PP, el exdiputado Pablo Cobián; del PSOE, José Blanco, que finalmente fue eximido de responsabilidades, y también cargos del BNG. Antes del juicio oral, el único acusado que no pactó con la Fiscalía lucense, Javier Rodríguez, se mostró "tranquilo" y "sin problema", al tiempo que se declaró "inocente".

Tras él, Jorge Dorribo intentó evitar a la prensa en la entrada del juzgado con un simple "todo bien", tras lo que esbozó un "gracias, gracias". Ya dentro de la sala, el empresario lucense solo respondió a las preguntas de la Fiscalía que se ajustó, sobre todo, a la relación de Dorribo con Proitec, empresa asesora, y sus socios.

Dorribo admitió que conocía tanto a Javier Rodríguez como a Carlos Monjero. "Ellos se movían bien, tenían buena relación en temas de organismos", sostuvo. Además, aseguró que fueron los responsables de Proitec los que le presentaron al exdiputado del PP Pablo Cobián en A Coruña y que "era por el patrocinio de su hijo" a través de Nupel en un equipo de rallies.

Dorribo aceptó cinco años y once meses de prisión -en principio se pedían hasta 19 años- por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible. El abogado de Rodríguez, empresario que se enfrenta a una pena de más de cuatro años por un delito de cohecho y dos contra la hacienda pública, José Luís Fiuza, antes de la vista, mantuvo que confía en "una sentencia absolutoria".

acuerdos de conformidad

Entre los que han llegado a un acuerdo con la acusación se incluye el que era socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, que ha pactado dos años de cárcel y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible. El exdiputado Cobián asumió ocho meses de prisión por tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000 euros. Para dos ex altos cargos del Igape, Joaquín Varela, con el que se reunió Dorribo una vez, y Carlos Gil, con el que mantuvo dos encuentros, se imponen multas de más de 2.000 euros. n