La Diputación potenciará los castros como valor turístico

“Visitar os castros das Rías Baixas é asomarse a 2.000 anos atrás e sentir o pulso aínda latente dun pobo que desafiou o tempo”. Así se presentaba en la última edición de Fitur —la feria internacional del turismo que en enero se celebra en Madrid— el vídeo promocional de la 'Ruta dos Castros das Rías Baixas' de la Diputación de Pontevedra. El ente provincial no quiere desaprovechar el interés que la historia y el patrimonio despierta entre el público como activo turístico y por ello apuesta por el estudio, conservación y promoción de estos mágicos lugares que habitaron los primeros gallegos.

Las campañas arqueológicas realizadas por esta Administración en el último año, en palabras de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, servirán para “a recuperación e posta en valor de 18 xacementos galaico-romanos da provincia para transmitir á sociedade o coñecemento destes castros e contribuír ó desenvolvemento socioeconómico mediante a promoción turística a través dunha oferta cultural innovadora”. “Hoxe en día existe unha importante demanda no mundo de visitas de alto valor engadido ligadas ó patrimonio e á cultura polo que temos que ser capaces de abrirnos ó exterior, impulsando o turismo deste tipo e presentando todas as nosas potencialidades nos mercados europeos para reforzar o crecemento económico e impulsar o emprego”.

En este sentido, y en virtud a un convenio de colaboración, el Ministerio de Fomento ha convocado un concurso público para musealizar estos yacimientos, dotado con 266.000 euros —incluye su promoción turística provincial y educativa—, mientras que la Diputación ya ha intercambiado experiencias con otras iniciativas similares, como el “El viaje al tiempo de los íberos” presentado en Fitur por su homónima de Jaén.

La gran aceptación por el público de este tipo de iniciativas se confirmó el pasado verano en A Lanzada, donde se realizaron visitas guiadas que superaron todas las expectativas. “Es básico que un proyecto de este tipo, que está realizado con fondos públicos, se dé a conocer”, resaltó el arqueólogo provincial, Rafael Rodríguez. “Que la gente entienda que el trabajo de un arqueólogo no es parar obras ni nada por el estilo, sino que es dar a conocer nuestro pasado y recuperarlo, buscando la colaboración local para que resulte un polo de atracción turística durante todo el año”, concluyó.