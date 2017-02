Tres días con velas y sin nevera

Tres días sin luz. "Derramousenos a comida que tiñamos no conxelador", apunta María Jesús González, vecina de Os Campos, A Bergueira, en Amoeiro. "Tiña tres polos, un cordeiro, un quilo de chuletas, verdura e algo de marisco". Estima que las pérdidas superan los 200 euros. "Cando estamos na casa utilizamos focos e velas. A cociña é eléctrica polo que imos comer fora. Ás mañás cargamos os móbiles na cafetería na que almorzamos", añade. La peor parte se la lleva su marido, Juan Carlos Hermida, en silla de ruedas eléctrica. "Síntese indefenso. Aínda por riba do problema que ten, pásalle isto. Agora ten que usar a cadeira de rodas manual porque non hai onde cargar a outra". No son los únicos afectados por el corte del suministro eléctrico en este municipio, a cinco kilómetros de la ciudad.

Camilo Fernández tiene 68 años y desde hace 10 años utiliza una máquina para poder dormir. Para él, la electricidad es indispensable. "Tócalle durmir erguido, con moitas almofadas", explica su nuera, Guadalupe López. "O que tiñamos no conxelador botóusenos a perder e estamos sen calefacción. Somos dez as casas afectadas". Tanto María José como Guadalupe afirman que han reclamado a la compañía eléctrica una solución, pero sin éxito. "O peor é que non che dan explicación ningunha", dice María Jesús. "Eu chamei e a chica que me atendeu díxome que o estaban arranxando cando é mentira. Aquí non viñeron a facer nada", matiza Guadalupe. "E aínda por riba, a miña compañía telefónica vaime cobrar 30 euros por chamar ao número de atención ao cliente de Fenosa. Isto é indignante", añade.

Ya en Cartelle, vecinos de Pereda, Armada y Sande continuaban al cierre de esta edición sin luz. Es el caso de Virginia Rodríguez: "Temos unha granxa de polos, que aínda son pequenos. Fomos tirando grazas a que un veciño que ten unha granxa de vacas deixounos o seu xerador. Turnámonos".

Los establecimientos comerciales de este municipio también sufrieron las consecuencias del corte del suministro eléctrico. "Tivemos que salvar a situación cun xenerador de electricidade", indica María Olleros, de O Panadeiro de Cartelle. Al lado de esta panadería se sitúa el supermercado O Leiteiro, que regenta Elena Estévez: "Non se me perdeu nada porque tiña un xerador. Incluso aínda axudei a algúns veciños de arredor con tres extensións". Está también indignada con la actitud de la compañía eléctrica: "Parece que estamos no terceiro mundo. A 'señora' Fenosa tiña que estar preparada para un caso destes e non só para subir os recibos".

Barbadás es otra de las parroquias afectadas. "Temos a cociña eléctrica polo que nos toca xantar de frío. Nin podemos quentar un vaso de leite", indica Manuel Freire. "Sei de veciños que nin poden sacar os coches dos garaxes porque as portas sonlles eléctricas e non hai forma".

Por su parte, Gas Natural Fenosa explicó que en la tarde de ayer restableció el servicio en la provincia, aunque puede haber algunha incidencia puntual en baja tensión, pendiente de resolución.