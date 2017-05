Desterrar prexuizos xuvenís co galego, obxectivo da Xunta

nnn O presidente da Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, anunciou onte un conxunto de iniciativas coas que pretende "impulsar e blindar o futuro da lingua galega", así como "desterrar os prexuizos" existentes en torno ao idioma por parte da poboación máis nova da Comunidade. Na roda de prensa posterior á reunión do Consello, e apoiándose nos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) referentes ao uso da lingua galega, o máximo mandatario autonómico apuntou que malia estar este asunto no seu "mellor momento", de acordo ao "coñecemento oral e escrito da lingua, tamén nos atopamos no período no que "máis galego-hablantes estanse perdendo", sobre todo no ámbito xuvenil.

"Aumentar o nivel de uso da lingua galega entre os nosos mozos supoñería blindar o futuro da nosa lingua", aseveró respecto diso Feijóo, no mes no que se celebran as Letras Galegas, a gran festa do idioma, conmemoración que se festexa o próximo día 17, unha nova edición que rende homenaxe ao autor Carlos Casares.

Entre as iniciativas contempladas para avanzar neste campo, o presidente da Xunta confirmou a renovación do compromiso coa promoción exterior da lingua e cultura galega coas Universidades de Deusto (Bilbao) e a Complutense de Madrid, ademais de continuar cos proxectos de colaboración con 12 universidades estranxeiras.

Así mesmo, tamén confirmou a renovación do convenio de colaboración co Instituto dá Lingua Galega (ILGA) un ano máis, anunciando o encargo de "un estudo pormenorizado" que diagnostique o estado do idioma, o actual, na franxa de idade comprendida entre os 18 e os 25 anos.

"Estudaranse as características lingüísticas desta xeración; os cambios lingüísticos e a influencia da lingua inicial dominante na produción lingüística da xente nova", concretou o tamén líder do PPdeG, e subliñou que o estudo non soamente entronca cos obxectivos do que será o primeiro Plan de Dinamización da Lingua Galega entre a mocidade, senón que será unha base fundamental para cumprir co principal cometido: incrementar o uso do galego entre os máis novos. n