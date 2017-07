Destape en Oira para reivindicar el toples

Ahora sí. Lucía González y Rita Carreira, las dos chicas que hace un par de semanas fueron expulsadas del agua por bañarse en toples en la piscina pública de Oira, consiguieron ayer su objetivo. Se bañaron sin la parte de arriba del biquini, si bien remarcaron que tuvieron que soportar algunos insultos que les dolieron especialmente.

Habían organizado para las 17,00 horas una quedada para volver a intentarlo. Quedada hubo, poder de convocatoria más bien poco. Nueve bañistas al final, entre ellas, las organizadoras.

16,45. Lucía y Rita esperan sentadas junto a los vestuarios. Se les nota nerviosas y a la vez expectantes. Atienden el teléfono porque alguno de los apoyos no sabe bien la dirección. El disco duro del cerebro no ha asimilado todavía lo que pasó. "Aquel día nos sentimos humilladas y avergonzadas", relata Rita; "la intención es crear conciencia. ¿Qué esperamos que pase? Yo creo que echar no nos van a volver a echar. Visto con el paso del tiempo, nos arrepentimos de habernos ido cuando nos echaron del agua, lo hicimos un poco como mecanismo de defensa, ante la humillación coges y te vas". "Pero ahora es diferente", apostilla Lucía.

17,05. Van llegando seguidores. A cuentagotas. De un autobús urbano se bajan dos o tres, más tarde llega una señora mayor. Ya estamos todos, somos los que somos.

17,20. Cinco mujeres, entre ellas la concejala Ledicia Piñeiro, tres hombres, estos con la parte de arriba del biquini, y uno más trans inician el camino hacia el agua. Detrás, un cortejo de cámaras de televisión engordan algo la cifra. La gente, amodorrada por la hora y sobre todo el solazo, abre un ojo cuando ve tanto despliegue. No parece que le importe mucho.

La comitiva se mete en el agua y se baña. Normalidad. Los socorristas se hacen los suecos a muchos metros de distancia. Batalla ganada, parece. Porque dos 'butanitos', uno de cada sexo, se acercan. Pero no van hacia los bañistas, se paran con los cámaras. Les inquieren que dejen de grabar, que hay niños pequeños. Explicaciones, buen rollo. Buenos modales. Aparecen dos miembros de la Policía Local y los cámaras se repliegan. Total, el trabajo ya estaba hecho.