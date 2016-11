Contas públicas expansivas e "menos débeda e impostos"

nnn O líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, sinalou que esta "pode ser" a primeira lexislatura dende 2008 en que as contas públicas serán expansivas todos os anos, ao tempo que garantiu "menos débeda e menos impostos". "Seguiremos reducindo a presión fiscal sobre os galegos", aseverou, ao tempo que anunciou unha lei de emprego. "Como o rumbo de Galicia non cambiou e como a situación segue mellorando, volveremos responder aos galegos con menos impostos tamén nesta lexislatura", sentenciou, no seu discurso de investidura, no que avanzou os tres obxectivos "prioritarios" do Executivo en clave económica.

Avogou por "orientar a recuperación" cara a unha economía "viable" e "sostible" no futuro, que incorpore "con máis fortaleza" o sector primario. Tamén reivindicou seguir mellorando os servizos públicos, "consolidando Galicia" como o lugar "máis atractivo para nacer e vivir", e participar "activamente" no debate territorial.

Aínda que a recuperación "non está completada" porque aínda non alcanzou moitos galegos", o presidente subliñou a evolución das previsións económicas e remarcou que neste exercicio se confirma o ritmo de crecemento actual, o maior dos últimos oito anos, situándose no 3,4 por cento anual.

Feijóo ratificou o calendario previsto para os presupostos de 2017 e que a primeira decisión do novo Goberno será a aprobación do teito de gasto para o próximo ano. A remisión das contas ao Parlamento farase antes de que finalice 2016 para que poidan ser debatidas neste Parlamento "no menor tempo posible".

250 MILLÓNS

Ademais, dende o 1 de xaneiro, empregaranse os mecanismos presupostarios que a Xunta ten ao seu alcance -basicamente anticipados de gasto- para poder gobernar "sen ningún tipo de demora", na liña do comprometido na campaña electoral. Esta decisión ten "un efecto cuantitativo relevante" porque permitirá "afondar por terceiro ano consecutivo" na tendencia "crecente" e poñer "coa máxima rapidez posible" case 250 millóns de euros máis "a disposición das prioridades dos galegos".

No seu discurso, Feijóo tamén anunciou unha nova lei de emprego para reducir o desemprego co obxectivo de que "se creen entre 80.000 e 100.000 novos postos de traballo" e que a taxa de paro "se sitúe nunha cifra por debaixo dos dous díxitos".

Tamén propuxo unha estratexia "máis ampla" que converta Galicia "no lugar máis favorable para ser autónomo", coa extensión durante un ano máis da tarifa plana, creación dun Bono Autónomo de ata 2.000 euros, así como a ampliación en 16 semanas adicionais da bonificación para conciliar.

Igualmente, no marco dos seus compromisos cos servizos públicos, destacou o labor dos docentes, profesionais do sistema sanitario público ou o persoal dos servizos sociais. "Para eles, como para o resto dos empregados públicos, me place dicir que esta será a lexislatura na que recuperen o nivel salarial perdido durante a crise e o farán dende o primeiro ano da lexislatura", garantiu.

O reto demográfico, desafío que non entende de cores políticas

O candidato situou como prioritaria a necesidade de afrontar o reto demográfico dende a "unidade", toda vez que se trata dun "desafío que non entende de cores políticas". Tras apostar por promover "as respostas interxeracionais aos problemas de Galicia", augurou que "a demografía será un asunto central". "Atopar respostas non é tarefa solo do Goberno, senón de toda a sociedade e dos 75 deputados, que conxuntamente deberemos seguir promovendo o debate deste asunto en todos os foros nacionais e europeos que sexa preciso", remarcou.

O respaldo do resto de grupos buscarao tamén Feijóo para defender no Estado "unha posición de Galicia" no debate do financiamento autonómico, que pediu manter á marxe de polémicas identitarias. Confía "plenamente" en que primen as necesidades dos cidadáns fronte a "pretensións soberanistas" e recordou que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, asumiu compromisos como a creación dun Fondo de Cohesión Demográfica."Fronte a un esquema á medida de tal ou cual comunidade, quero que Galicia sexa voceiro de Galicia e defenda unha posición igualitaria de todos os cidadáns", adiantou Feijóo.

Tamén reclamou apoio para defender que Galicia "non pode pagar coa AVE pendente dende hai décadas" nin os "privilexios presupostarios que "algúns queiran obter". As prioridades: manter o compromiso da conexión coa Meseta en 2018 e impulsar o AVE a Lugo. n