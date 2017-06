Las compañías de transporte de viajeros reclaman "diálogo"

Las empresas del sector de transporte de viajeros consideran el plan de la Xunta "unha interminable sucesión de desatinos" que sólo pueden ser subsanados "co diálogo". Así lo apuntan cuando hoy se vive la tercera jornada de huelga en el sector, convocada por las tres centrales sindicales (UGT, CCOO y CIG). Señalan las empresas , por otra parte, que las compañías de transporte no han renunciado a las concesiones, como apuntan desde el gobierno autonómico, sino que éstas caducaron.

Las asociaciones de empresas de transporte añaden que aunque la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, "non se cansa de repetir que a subrogación dos traballadores está garantida por Lei", el proyecto ni la contempla"nin permite que se produza nunhas condicións razoables".

Por todo ello, conminan a la Xunta a retomar el diálogo porque el actual proyecto "é froito da presa e do traballo improvisado".



La novedad en esta tercera jornada de huelga es que no afectará a los escolares de la provincia -alrededor de 7.000 se vieron sin servicio de autobús la semana pasada-, al haber rematado ya el presente curso escolar. Desde los sindicatos apuntan que mantendrán estos paros todos los martes y miércoles de cada semana "hasta que nos sentemos a negociar a tres bandas, sindicatos, empresas y Xunta". El lunes de la semana pasada estaba prevista esta reunión tripartita pero finalmente la Xunta decidió realizar estos encuentros por separado con representantes sindicales y de las empresas, aduciendo que "teñen intereses distintos".

La Xunta pide, por su parte, responsabilidad a las partes para encontrar una solución lo antes posible al conflicto. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, insistía la semana pasada en lo idóneo del proyecto de reorganización del transporte de viajeros por carretera en el rural y aseguraba que en ningún caso se traducirá en "perda de postos de traballo", más bien al contrario, abría la posibilidad de que estos se ampliaran con el nuevo escenario planteado por la Xunta.