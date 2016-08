Comienza la batida ciudadana para tratar de dar con el rastro de Diana Quer

Sobre las 10,00 horas de este jueves ha dado comienzo la batida ciudadana para tratar de encontrar indicios que lleven a la joven madrileña Diana Quer, desaparecida en A Pobra do Caramiñal en la madrugada del lunes 22 de agosto.

Casi un centenar de personas respondieron este miércoles al llamamiento y acudieron al Ayuntamiento de esta localidad de la comarca de O Barbanza para recibir instrucciones sobre cómo se desarrollaría la búsqueda.

Bajo el control de la Guardia Civil, como especificó el coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Javier Jambrina, se han organizado dos grupos de unos 30 vecinos, que participarán uno cada día para evitar masificaciones.

El operativo se completa con otra veintena de integrantes de Protección Civil, agentes de la Benemérita y también de la Policía Local, así como de una ONG, que han empezado sobre las 10,00 horas las labores de rastreo.

Así lo han indicado fuentes del dispositivo consultadas por Europa Press, que han señalado que, en concreto, la zona que se va a peinar tiene como epicentro O Curro das Cañizadas.

Una vez terminadas las labores, el grupo se reunirá para valorar los resultados. "Siempre se sale con la expectativa de que haya resultados", han apuntado desde Protección Civil de A Pobra.

Junto a voluntarios de este organismo, se encuentran también por la sierra efectivos de Protección Civil de Val do Dubra, Porto do Son, Valga, Lalín y As Pontes.